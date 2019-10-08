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8октября
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сегодня, 15:26 0

Амурчанка через суд потребовала выплату за утрату имущества во время наводнения

Амурчанка через суд потребовала выплату за утрату имущества во время наводнения
Фото: Амур.инфо

Жительнице Мазановского района пришлось судиться с районной администрацией, чтобы получить деньги за полную утрату имущества первой необходимости во время наводнения. Добиться выплаты амурской семье удалось с помощью прокуратуры.

Прокуратура Мазановского района провела проверку по обращению жительницы села Угловое. Установлено, что во время паводка в июле 2019 года жилое помещение, в котором проживала семья заявительницы с двумя несовершеннолетними детьми, было затоплено. Вода поднялась на 82 сантиметра выше уровня пола, что привело к утрате имущества первой необходимости – предметов мебели, для приготовления пищи, одежды и обуви, – а также повреждению систем водо- и теплоснабжения.

Между тем администрация Мазановского района включила семью в список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества. По результатам проверки прокурор Мазановского района в интересах пострадавших граждан обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию района обязанности включить семью в списки граждан с целью получения выплат в связи с полной утратой имущества первой необходимости.

Решением Мазановского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение обращено к немедленному исполнению.

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#наводнение #суды #финансы

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