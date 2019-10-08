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8октября
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сегодня, 14:40 0

В России запретят крафтовое пиво

В России запретят крафтовое пиво
Фото: AIAC Interactive Agency с сайта Pixabay

В России может прекратиться производство крафтового пива. С января 2021 года в нашей стране вступит новый закон, запрещающий деятельность частных пивоварен.

С 2021 года в силу вступает новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, в котором производство крафтового пива не предусмотрено. Поскольку положения документа будут обязательны к применению в России, деятельность частных пивоварен с 1 января 2021 года будет приостановлена.

Также по этому регламенту пивом будет считаться только напиток, содержащий 80 процентов солода, менее 20 процентов несоложеного сырья и менее 2 процентов сахаросодержащих продуктов, сообщает «Лента.ру». Учитывая разные подходы к изготовлению, на крафтовое пиво не может быть разработан общий ГОСТ, и некоторые сорта этого напитка можно отнести к контрафакту, отметили в Росстандарте.

Крафтовое пивоварение – производство пива небольшими, независимыми компаниями, которые придерживаются собственных рецептов.

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#жизнь

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