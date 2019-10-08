В Благовещенске госслужащая похитила государственные деньги на салон красоты

В Амурской области мечта о собственном салоне красоты привела бывшую сотрудницу управления Федеральной службы судебных приставов на скамью подсудимых. Женщина признана виновной в хищении более 6 миллионов рублей.

В августе 2017 года главный специалист-эксперт по контрольно-ревизионной работе УФССП России по Амурской области решила похитить денежные средства, принадлежащие ведомству. Женщина поделилась преступными планами с подругой – они работали вместе. Подружки подсчитали, что для открытия салона красоты им потребуется около 6 миллионов рублей.

Вместе они разработали схему, которая предполагала обман руководства управления. «Под видом оказания практической помощи сотрудникам СОСП по ИОВИД УФССП России по Амурской области, введя недостоверные сведения относительно сторон исполнительного производства, они собирались перечислять денежные средства с депозитного счета УФССП России по Амурской области на расчетный счет гражданина, не являющегося стороной исполнительного производства», – поясняет пресс-служба Благовещенского городского суда.

В сентябре 2017 года одна из злоумышленниц обратилась к знакомой с просьбой предоставить расчетный счет, на который можно перевести деньги, чтобы их обналичить. При этом девушка сказала, что денежные средства принадлежат ей, но она не может открыть счет для себя. Знакомая, не подозревая о преступных намерениях, обратилась к своему знакомому. Он, опять-таки не зная, что это за деньги, предоставил реквизиты своего расчетного счета.

Затем подруги воспользовались учетной записью начальника отдела удалили заявку на кассовый расход и постановление о распределении денежных средств, создали распоряжение о перечислении 3 084 730 рублей 88 копеек с депозитного счета управления УФССП России по Амурской области на расчетный счет. Начальник, с чьего компьютера производились операции, ничего об этом не знал. Не поставленный в известность относительно преступного умысла сотрудниц, с помощью собственной электронной подписи в программе он подписал заявку на кассовый расход.

На следующий день владелец расчетного счета снял всю сумму. Мошенницы распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Спустя пару месяцев главный специалист-эксперт по контрольно-ревизионной работе занялась поиском другого расчетного счета, чтобы повторить перевод государственных денег. Она нашла посредника, согласившегося помочь за вознаграждение. Операция повторилась, на этот раз женщины перевели 2 719 605 рублей 18 копеек. И снова начальник подписал заявку на кассовый расход. На следующий день всю сумму сняли и, раздав заранее обусловленное вознаграждение посредникам, распорядились деньгами по своему усмотрению.

Через месяц все повторилось – на этот раз с депозитного счета УФССП по Амурской области исчезли 684 745 рублей. Таким образом, с августа по декабрь 2017 года тандем из главного специалиста-эксперта по контрольно-ревизионной работе и ведущего специалиста-эксперта отдела финансово-экономического и финансово-технического обеспечения УФССП России по Амурской области, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, путем обмана руководства ведомства похитил в общей сложности 6 489 081 рубль 6 копеек. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Амурской области понесло материальный ущерб в крупном размере.

На суде бывшая специалист-эксперт по контрольно-ревизионной работе полностью признала свою вину. Во время следствия женщина подробно рассказала, как и кто совершал преступление, и обязалась возместить причиненный ущерб. Это, а также наличие маленьких детей, состояние здоровья подсудимой, ее ребенка и матери, суд признал смягчающими наказание обстоятельствами. Отягчающих наказание обстоятельств в суде не установлено.

В ходе предварительного следствия представитель потерпевшего управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области заявил гражданский иск на сумму 6 489 081 рубль 6 копеек. В судебном заседании установили, что ущерб потерпевшему частично возмещен. С подсудимой осталось взыскать 6 264 081 рубль 6 копеек.

Женщину признали виновной и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать наказание ей предстоит в колонии общего режима. Это должно произойти через три года – после того как ее ребенку исполнится 14 лет.

В отношении ее подельницы уголовное дело выделено в отдельное производство. Уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ России по Амурской области. Расследование вели следователи следственного отдела МО МВД России «Благовещенский». Гособвинение в суде поддержала прокуратура Благовещенска.