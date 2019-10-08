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8октября
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сегодня, 14:05 2

Интернет завоевывает кот-мотылек

Интернет завоевывает кот-мотылек
Фото: Стоп-кадр из видео

В Сети набирает популярность видеозапись с «парящим» котом. Видео с животным опубликовал в Твиттере Happy Cats Club: кот зацепился за люстру и висит на ней.

Пользователи соцсети сравнили кота с мотыльком из-за его тяги к свету.

«Как будто говорит, что это круто», «Это не кот, это мотылек», «Кот-мотылек, трансформация», «Одну из 9 жизней я проведу в роли насекомого», «Лети на свет, беги на свет, цепляйся за свет», – оставили комментарии под записью пользователи.

Видео с котом-мотыльком набрало уже почти 3 миллиона просмотров и 187 тысяч лайков. Комментарии к посту оставили более 1,5 тысячи пользователей.

Просмотров всего: 272

#животные #юмор

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  • 54 минуты назад

  • 54 минуты назад

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