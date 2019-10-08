На север Амурской области придет непогода: прогноз на 9 октября

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9 октября на севере Амурской области ожидается увеличение облачности. Ночью по северо-западным районам выпадут осадки в виде дождя, мокрого снега. Местами будет налипание мокрого снега на проводах.

Днем в большинстве районов пройдут осадки: дождь, слабый дождь, мокрый снег. Ветер подует с северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, днем местами с усилением до 14 метров. Температура ночью – 0...минус 5, днем – плюс 5...10.

В южных районах ночью существенных осадков не ожидается, днем местами пройдет слабый дождь. Ветер с юго-запада разгонится до 5-10, днем – усилится до 15 метров в секунду. Температура ночью – минус 3...плюс 2, днем – 13...18 градусов со знаком плюс.

В Благовещенске ночью малооблачно, без осадков. Ветер с юго-запада разовьет скорость до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 1...3. Днем – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, его скорость – 9-14 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 16...18 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.