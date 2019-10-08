Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:46 0

На север Амурской области придет непогода: прогноз на 9 октября

На север Амурской области придет непогода: прогноз на 9 октября
Фото: pixabay.com

9 октября на севере Амурской области ожидается увеличение облачности. Ночью по северо-западным районам выпадут осадки в виде дождя, мокрого снега. Местами будет налипание мокрого снега на проводах.

Днем в большинстве районов пройдут осадки: дождь, слабый дождь, мокрый снег. Ветер подует с северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, днем местами с усилением до 14 метров. Температура ночью – 0...минус 5, днем – плюс 5...10.

В южных районах ночью существенных осадков не ожидается, днем местами пройдет слабый дождь. Ветер с юго-запада разгонится до 5-10, днем – усилится до 15 метров в секунду. Температура ночью – минус 3...плюс 2, днем – 13...18 градусов со знаком плюс.

В Благовещенске ночью малооблачно, без осадков. Ветер с юго-запада разовьет скорость до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 1...3. Днем – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, его скорость – 9-14 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 16...18 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 292

#погода

распечатать


Общество 1

Сильный северо-западный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 8 октября

Общество

Хмуро и дождливо: прогноз погоды в Амурской области на 8 октября
Общество

Усиление ветра, дождь, снег: прогноз погоды в Амурской области на 7 октября
Общество

В Гидрометцентре заявили о сокращении зимы в России
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь