Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:47 0

В Амурской области задержан браконьер, погубивший 36 ондатр

В Амурской области задержан браконьер, погубивший 36 ондатр
Фото: управление по охране животного мира

В Магдагачинском районе Амурской области инспектор охотнадзора в ходе планового рейда обнаружил мешки с тушками ондатр. После этой находки служащие управления прошли дальше по реке Уркан. На озере они увидели мужчину в лодке.

«При себе у жителя Магдагачи оказались еще две тушки ондатры в рюкзаке, а также запрещенные к использованию ногозахватывающие капканы. Ни охотбилета, ни документов, дающих право на охоту, мужчина показать не смог», – рассказал служащий управления по Магдагачинскому району, работавший на месте происшествия. Как выяснилось, браконьер ставил запрещенные к использованию орудия лова на выходах из хаток ондатры. В мешках было 34 тушки, еще две были в лодке.

В отношении нарушителя составили административные материалы. По данному факту ведется разбирательство, сообщает управление по охране животного мира Амурской области.

Просмотров всего: 421

#животные #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске госслужащая похитила государственные деньги на салон красоты
В России и мире 2

Интернет завоевывает кот-мотылек

Происшествия

В Муравьевском заказнике поймали браконьера с тушей косули

Происшествия

В Благовещенске разыскивают автомобилистку, сбившую девушку
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь