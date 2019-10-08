В Амурской области задержан браконьер, погубивший 36 ондатр

В Магдагачинском районе Амурской области инспектор охотнадзора в ходе планового рейда обнаружил мешки с тушками ондатр. После этой находки служащие управления прошли дальше по реке Уркан. На озере они увидели мужчину в лодке.

«При себе у жителя Магдагачи оказались еще две тушки ондатры в рюкзаке, а также запрещенные к использованию ногозахватывающие капканы. Ни охотбилета, ни документов, дающих право на охоту, мужчина показать не смог», – рассказал служащий управления по Магдагачинскому району, работавший на месте происшествия. Как выяснилось, браконьер ставил запрещенные к использованию орудия лова на выходах из хаток ондатры. В мешках было 34 тушки, еще две были в лодке.

В отношении нарушителя составили административные материалы. По данному факту ведется разбирательство, сообщает управление по охране животного мира Амурской области.