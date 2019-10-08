РЖД в 2019 году пополнили бюджет Амурской области на 3,8 миллиарда рублей

Фото: Амур.инфо

В правительстве Амурской области состоялась встреча с руководством и представителями Забайкальской железной дороги. Ее темами стали, в частности, развитие пассажирских перевозок и реализация социальных проектов.

«Более 20 тысяч человек работает на предприятиях железнодорожного комплекса, из них по линии Забайкальской железной дороги – 14 тысяч человек. Эффективное взаимодействие с Забайкальской железной дорогой позволяет решать важные социальные вопросы в сфере транспортного обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и трудоустройства граждан – все, что связано с жизнью обычного человека. Рабочие встречи с руководством железной дороги проводятся регулярно. Большинство выносимых на рассмотрение вопросов поступают от амурчан, и совместное их решение направлено на то, чтобы сделать Амурскую область более привлекательной, удобной и комфортной для населения», – цитирует губернатора области Василия Орлова пресс-служба правительства региона.

Фото: amurobl.ru

Как отметил начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков, с 2013 по 2019 годы объем капитальных вложений ОАО «РЖД» на территории Амурской области составил почти 56 миллиардов рублей. Только в 2019 году на развитие железнодорожной инфраструктуры ЗабЖД в регионе направлено 10,6 миллиарда рублей.

В настоящее время ведутся масштабные работы по реконструкции станций Екатеринославка, Ту, Сковородино и Белогорск, реализуется программа по техническому перевооружению и усилению устройств электроснабжения. Завершается строительство нового железнодорожного моста через реку Зея – одного из крупнейших на Транссибирской магистрали, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

В рамках развития социальной сферы осуществляется строительство 27-квартирных жилых домов на станциях Сковородино и Ерофей Павлович. В этом году на площадке Свободненской детской железной дороги планируется открытие детского технопарка «Кванториум». Также будет предусмотрено строительство новых отапливаемых корпусов детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор».

Фото: amurobl.ru

Более 3,8 миллиарда рублей перечислено ОАО «РЖД» в бюджет Амурской области за 8 месяцев 2019 года, что на 18,8 % выше уровня 2018 года.

Глава региона поблагодарил представителей железной дороги за помощь, которая была оказана в рамках чрезвычайной ситуации, введенной в области 25 июля в результате паводка.

«У нас есть несколько проектов – это проект строительства мостового перехода Джалинда – Мохэ – международный железнодорожный мост. Мы обсуждаем с коллегами необходимые решения, потенциал этого моста, возможный грузопоток, надеюсь, этот мост получит право на жизнь. Эта тема уже обсуждается и с китайскими партнерами. Также у нас реализуется хороший проект – это строительство моста через Амур, мы понимаем, что большое количество грузов пойдет в контейнерах и, соответственно, нужно продумать развитие инфраструктуры отгрузки этих контейнеров через Белогорск, без нагрузки на действующий автомобильный мост через реку Зею. У нас большие партнерские планы по развитию железнодорожной отрасли в регионе», – отметил Василий Орлов.