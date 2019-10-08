Блогер из Приморья повис на мосту на остров Русский

Блогер Антон Богданов из Владивостока выложил в свой инстаграм-аккаунт экстремальное видео. На кадрах он вместе с другим блогером находится на железобетонном пилоне моста на остров Русский. Парень повис на конструкции, держась за нее только руками.

«Решили глянуть на город с нового ракурса», – подписал видео молодой человек. Между тем, согласно описанию проекта моста, высота пилона составляет 324 метра.

В соцсети сразу начали активно комментировать видео, высказывая предположения, не монтаж ли это. Что ролик смонтирован, поняли не все. Люди, так или иначе связанные по работе с видео, сразу определили, что блогер использовал спецэффекты и фильтры. Это также можно понять, если ознакомиться с предыдущими работами приморца – в своем аккаунте он часто выкладывает ролики, в которых используется компьютерная графика.

«Видно, что применяются специальные фильтры. Кроме того, можно отметить характер освещения на видео. По свету и тени становится понятно, что запись велась на так называемой зеленке в студии, а не на реальном мосту», – отметил благовещенский оператор и монтажер.