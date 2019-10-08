Барев дзез: в Амурском краеведческом музее прорубили окно в Армению

В Амурском областном краеведческом музее прошел День армянской культуры. Его посетило более 100 человек. Амурские армяне пели, танцевали, рассказывали об истории и культуре, угощали национальными блюдами. Любителям живописи представили яркую коллекцию произведений армянских художников.

В Амурской области проживают представители более 100 национальностей. Армяне – одна из многочисленных групп, в регионе их более 10 тысяч. Занимаются в основном бизнесом. Но есть среди них хорошие врачи, учителя, есть известный в Благовещенске кузнец – Мамикон Папанян. В Россию он переехал ещё в 90-х. Покинуть родную Армению заставило трагическое землетрясение. Не стало ни дома, ни работы.

Глава семейства первым отправился в Россию, в Благовещенске открыл кузнечное дело, потом перевез сюда свою большую семью. Они никогда не боялись забыть родной язык. Русский уже внуки учат в школе, а дома знакомятся с армянским и традициями. На эту тему он может говорить часами. На празднике армянской культуры в Амурском областном краеведческом музее он был одним из главных проводников в древнюю историю и культуру Армении.

«В нашем алфавите – 39 букв. Есть буквы, которых нет в русском, например, они звучат как цхэ, дже, пхэ. А до христианства было и вовсе 74!» – эмоционально машет руками кузнец в толпе обступивших его слушателей.

Рядом другой армянин – Андраник Папанян – рассказывает о национальных инструментах. Хоть он и не музыкант, но кто же в Армении не знает протяжный голос дудука и что его делают из абрикосового дерева? Еще есть дудка шви и струнная кяманча, ударный дхол. Эти и другие инструменты в миниатюре армяне показывают на сувенирной деревянной тарелочке. А рядом играет настоящий армянский ансамбль, и главную партию в нем, конечно, исполняет дудук.

Песни, танцы в исполнении национального ансамбля «Нур», что в переводе означает «гранат», выставка праздничной одежды – все это передало дух яркой, интересной Армении. Были представлены национальные тряпичные куклы и особые резные кресты – хачкары, из дерева и камня. Последние издревле вырубали, словно окно в культуру.

«Крест – судьба наша. Есть легенда, что армяне первыми приняли христианство. В 2015 году мы привезли огромный каменный крест из Армении, доставили на самолете. Он установлен на территории православного храма в Благовещенске, на Тенистой улице, рядом с домом 82, в скверике», – рассказал Мамикон Папанян.

Редкий пейзаж в Армении обходится без церквушки. Там их великое множество. Они большие и маленькие, стоящие на высоком утесе над священным для армян озером Севан или нырнувшие под высящиеся горы, подпирающие небо. Именно такие есть на картинах коллекционера Сергея Теваняна. Увлечение пришло к нему больше 20 лет назад. За это время он собрал свыше 200 работ. Специального образования у него нет, картины он отбирает по наитию. Есть и много друзей-армянских художников. Каждый год он ездит в Армению и привозит что-то новое.

Среди авторов картин — Мариетта Мартиросян, Сергей Мальцев, Сергей Хачатрян, Каленц Шагвердян, Сос Арутюнян, Гамлет Аршакян, Лемс Нерсисян и другие. Более 30 живописных работ созданы в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета, автопортрета. Работы художников охватывают временной промежуток с 1997 по 2013 годы.

Для художественной коллекции он создал специальное хранилище, но свои картины Теванян охотно показывает – в Благовещенске проходит третья выставка, – вывозит собрание и в другие дальневосточные города.

Есть на выставке и первая картина в коллекции Сергея Гамлетовича – натюрморт с фруктами и вином, который достался ему от бабушки. Она работала в правительстве, картину ей подарили по какому-то случаю. Вот только кто ее автор, Сергей Теванян не знает, однако работа достойная.

«Есть ли любимые работы? Выбрать сложно. Пожалуй, это горы – Арарат и Арагац. Арарат повернут к Армении лучшей стороной, посмотрите, какой красавец на картине! Арагац написал художник Еврант Бичах в 1997 году. Большая картина, от которой веет мудростью и покоем. Арагац находится в Ширакской области, его высота – больше 4 000 метров. Я несколько раз побывал у подножья Арагаца. Потрясающе, но там можно увидеть сразу три времени года! Сначала зелень, потом начинаются подснежники, а дальше – заснеженные пространства. До трех тысяч метров можно подняться на машине, а потом пешком. Столько родников, цветов – а запах у них, голова кружится! Есть высотное озеро. Там плюс один-два градуса. Туристов – тьма. Главное – взять с собой теплую одежду после плюс 40 внизу. Но возле озера есть кофейня. Сидишь, обедаешь и смотришь, как под ногами проплывают облака», – задумчиво рассказал Сергей Теванян.

Выставка находится в зале № 21, она будет работать до 20 октября.

И какой же праздник без угощения! Армяне угостили благовещенцев – а их собрался полный зал, человек 150-200 – мясными поджарками, шашлыком, долмой и известной армянской минеральной водой «Джермук». Это название переводится, как «теплый». Это высокогорный город-курорт с водопадами и минеральными источниками, есть даже питьевая галерея. Но это уже другая история…