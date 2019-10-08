В Свободненском районе возобновили поиски пропавшего летом мужчины
7 октября в селе Заган Свободненского района возобновились поиски Ивана Сластина, пропавшего летом этого года. Амурчанин 1985 года рождения ушёл из дома 22 июля.
До сих пор о местонахождении мужчины ничего не известно. Местность, где пропал амурчанин, обследуют волонтёры свободненского поисково-спасательного отряда «Гром» совместно с сотрудниками Следственного комитета Амурской области. Каких-либо новых сведений за время поисков не появилось, пишут «Зейские огни».
Всех, кому известно о местонахождении Ивана Сластина, просят звонить по телефонам: 8 (4162) 59-41-14, 59-41-17, 59-41-05, 8 914-382-29-61.
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