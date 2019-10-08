Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:11 0

В Муравьевском заказнике поймали браконьера с тушей косули

В Муравьевском заказнике поймали браконьера с тушей косули
Фото: pixabay.com

В Муравьевском заказнике браконьер застрелил самца косули. Нарушителя задержали с тушей незаконно добытого животного, охотничьими собаками, оружием и в одежде, запачканной кровью. При этом мужчина пытается уйти от ответственности и уверяет, что мясо «просто нашел».

Браконьера, решившего поохотиться в заказнике, выдал выстрел. Услышав его, охотоведы, ведущие патрулирование территории, поехали в направлении звука, а чтобы не спугнуть потенциального нарушителя, выключили фары.

«В четырех километрах от села Муравьевка я заметил грузовой автомобиль на трассе. Машина тут же начала разворачиваться, но маневр не удался, и она слетела в кювет. Из грузовика выскочил человек с карабином в руках и убежал. Водителя грузовика удалось задержать. В кузове автомобиля были обнаружены две лайки и туша косули», — рассказал сотрудник Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ, работавший на месте происшествия.

По данному факту составлены административные материалы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У нарушителя изъяты продукция незаконной охоты и одежда в потеках крови. При необходимости будет проведена баллистическая экспертиза пули в туше косули.

Что примечательно, этот же амурчанин ранее был задержан в этом же заказнике с тушами косуль. В его отношении уже возбуждено уголовное дело, в настоящее время по данному факту идут судебные разбирательства, сообщает амурское охотуправление.

Просмотров всего: 432

#животные #закон

распечатать


Происшествия

В Благовещенске госслужащая похитила государственные деньги на салон красоты
В России и мире 2

Интернет завоевывает кот-мотылек

Происшествия

В Амурской области задержан браконьер, погубивший 36 ондатр
Происшествия 5

Благовещенец подозревает, что у него во дворе делают наркозакладки (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь