В Муравьевском заказнике поймали браконьера с тушей косули

В Муравьевском заказнике браконьер застрелил самца косули. Нарушителя задержали с тушей незаконно добытого животного, охотничьими собаками, оружием и в одежде, запачканной кровью. При этом мужчина пытается уйти от ответственности и уверяет, что мясо «просто нашел».

Браконьера, решившего поохотиться в заказнике, выдал выстрел. Услышав его, охотоведы, ведущие патрулирование территории, поехали в направлении звука, а чтобы не спугнуть потенциального нарушителя, выключили фары.

«В четырех километрах от села Муравьевка я заметил грузовой автомобиль на трассе. Машина тут же начала разворачиваться, но маневр не удался, и она слетела в кювет. Из грузовика выскочил человек с карабином в руках и убежал. Водителя грузовика удалось задержать. В кузове автомобиля были обнаружены две лайки и туша косули», — рассказал сотрудник Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ, работавший на месте происшествия.

По данному факту составлены административные материалы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У нарушителя изъяты продукция незаконной охоты и одежда в потеках крови. При необходимости будет проведена баллистическая экспертиза пули в туше косули.

Что примечательно, этот же амурчанин ранее был задержан в этом же заказнике с тушами косуль. В его отношении уже возбуждено уголовное дело, в настоящее время по данному факту идут судебные разбирательства, сообщает амурское охотуправление.