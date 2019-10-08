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В Райчихинске торжественно открыли памятную доску убитому Андрею Драчёву

В Райчихинске торжественно открыли памятную доску убитому Андрею Драчёву
Фото: www.instagram.com/zsamur_official/

В Райчихинске состоялась торжественная церемония открытия памятной доски пауэрлифтеру Андрею Драчёву. Памятную доску разместили на здании школы № 1 – той, где известный спортсмен учился.

«90-е годы стали самым тяжелым временем для нашей страны, но в Райчихинске активно развивался спорт: были построены бассейн, каток, спортзал. То, что Андрей достиг спортивных высот, это заслуга его тренера и отца. Именно в Райчихинске он получил спортивную базу, но, чтобы выйти на высший уровень, ему пришлось переехать из города. И хотя он прожил короткую жизнь, для подрастающего поколения является достойным примером», – сказал во время церемонии открытия председатель комитета по вопросам экономики и собственности области заксобрания Виктор Радченко. ⠀

Андрей Драчев родился в 1985 году в Хабаровском крае, но вскоре семья переехала в Райчихинск. В 2010-м стал серебряным призером чемпионата Европы, в 2011-м – серебряным призером чемпионата мира, в 2014-м – чемпионом России в категории до 120 килограммов. Получил звание мастера спорта России международного класса. ⠀

Черепно-мозговую травму, ставшую смертельной, Андрей получил 20 августа 2018 года в ходе уличной драки. Преступление совершил житель Хабаровска. В декабре 2019 года его приговорили к 18 годам лишения свободы.

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#память #спорт

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Комментарии
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  • Шелковица

    Шелковица
    2 часа назад

    Декабря 2019 года еще не было. Исправьте, пожалуйста. Убиенному светлая память!

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