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В Благовещенске разыскивают автомобилистку, сбившую девушку

В Благовещенске разыскивают автомобилистку, сбившую девушку
Фото: pixabay.com

В Благовещенске автомобилистка сбила девушку-пешехода и покинула место ДТП. Это произошло в понедельник, 7 октября, около 18:15 на регулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Горького.

По информации очевидцев, девушка в возрасте около 30 лет, управлявшая неустановленным автомобилем – предположительно, это был белый Nissan Tiida Latio – совершила наезд на девушку 1993 года рождения. Пешеход получила травмы, а водитель уехала с места происшествия.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей происшествия или самого водителя. Информацию примут в группе розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: (4162) 59-46-86, +7-962-285-82-40 или в дежурной части регионального управления ГИБДД: (4162) 42-52-62.

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#ДТП #происшествия

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