Тест: спорим, значение этих слов ты не знаешь?

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Подготовили для вас тест на проверку словарного запаса. Не скроем, он не прям-таки из легких. Но ведь это и интереснее: пошевелить извилинами. Неправда ли? Некоторые из слов вы точно встречали в своей жизни, и часть из них зачастую употребляются, но с неверным смыслом. В общем, проверяйте себя и не забывайте делиться результатами в комментариях.

Глоссофобия – это …



боязнь посторонних голосов

боязнь выступать на публике

боязнь шума

боязнь пауков и змей

Одиозный – это …



экстравагантный и неординарный

душа компании

неприятный, вызывающий бурю негативных эмоций

величественный

Идеолатрия – это …



Возвышение в глазах других

Мания держать все в идеальном порядке

Мания к лидерству

Самообожание, самопоклонение, обоготворение самого себя

Апробировать – это …



Проверить и одобрить

Продвигать

Пробовать

Протестовать

Апеллировать – это …



То же самое, что и оперировать данными

Демонстрировать

Опротестовывать

Заявлять

Лестничный ум – это …



удачный аргумент, который приходит в голову, когда спор уже закончен

искажение деталей

резкий переход с одной мысли на другую

быстрая сообразительность

Пунт – это …



длина

мера веса

нижняя часть ножки бокала

нижняя часть бутылки вина

Катарсис – это …



вид восточной медитации

гипнотическое состояние

вдохновение, озарение

изменение сознания через сильные переживания

Априори – это …



суждение, основанное на имеющемся опыте

что-то само собой разумеющееся, не требующее доказательств

иметь о чем-то представление, не проверив это на практике

Асексуальный – это …



привлекательный внешне человек

слабый половой инстинкт

человек, который не может насытиться одним партнером

непривлекательный внешне человек

Фрустрация – это …



период полного разочарования в жизни

раздвоение личности

временное торможение в делах

бесконечное развитие

Аутентичный – это …



Старый

Самобытный

Забытый

Подлинный

Дилемма – это …



неприятная ситуация, разрешить которую без посторонней помощи невозможно

сомнения

сложный выбор между двумя исключающими друг друга вариантами

неприятная ситуация со множеством решений или не имеющая таковых

Конгениально – это …



превосходная форма прилагательного «гениальный»

противоположность прилагательному «гениальный»

близко по духу

коллективно

Нонсенс – это …



бессмыслица и нелепость

сенсация

открытие

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