Тест: спорим, значение этих слов ты не знаешь?
Подготовили для вас тест на проверку словарного запаса. Не скроем, он не прям-таки из легких. Но ведь это и интереснее: пошевелить извилинами. Неправда ли? Некоторые из слов вы точно встречали в своей жизни, и часть из них зачастую употребляются, но с неверным смыслом. В общем, проверяйте себя и не забывайте делиться результатами в комментариях.
Глоссофобия – это …
Одиозный – это …
Идеолатрия – это …
Апробировать – это …
Апеллировать – это …
Лестничный ум – это …
Пунт – это …
Катарсис – это …
Априори – это …
Асексуальный – это …
Фрустрация – это …
Аутентичный – это …
Дилемма – это …
Конгениально – это …
Нонсенс – это …
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