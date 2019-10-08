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сегодня, 11:31 4

Низкие зарплаты толкают амурчан на поиск другой работы

Низкие зарплаты толкают амурчан на поиск другой работы
Фото: pixabay.com

Согласно данным, полученным в результате опроса пользователей службы исследований HeadHunter, в Амурской области 65 % соискателей хотят сменить работу в ближайшее время. При этом только за последний месяц создали и активировали резюме более 5 000 амурчан.

Основной причиной поиска нового места соискатели называют низкую заработную плату. Так ответил 71 % участников опроса.

Между тем, как сообщало ИА «Амур.инфо», результаты исследования, проведенного РИА Рейтинг по данным Росстата, показывают, что средняя зарплата в Благовещенске равна 42 500 рублей. В Хабаровске и Владивостоке показатель равен 53 300 и 52 600 рублей соответственно. В Москве средняя зарплата составляет 97 000 рублей.

Среди причин, побуждающих соискателей искать другую работу, перечислены отсутствие возможности карьерного роста, обучения и повышения квалификации, наличие рядом опытного руководителя, который всегда поддержит и поможет.

Как отмечают в пресс-службе HeadHunter, чем выше квалификация у кандидата, тем больше вероятность того, что поиск новой работы может затянуться. Так, для руководителя высшего звена шесть месяцев – это приемлемый срок поиска нового работодателя.

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#работа

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Комментарии
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  • Глаголев

    Глаголев
    3 часа назад

    15000 на кассе

  • Сашковна

    Сашковна
    2 часа назад

    Задолбали с этой средней зарплатой. У меня вообще упала на 2 тр. А в росстате растет

  • Alenkka

    Alenkka
    2 часа назад

    для 90% амурчан зп в 42т-мечта

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    ну не все же могут как прези и ко поднять себе оклад в др

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