Низкие зарплаты толкают амурчан на поиск другой работы

Согласно данным, полученным в результате опроса пользователей службы исследований HeadHunter, в Амурской области 65 % соискателей хотят сменить работу в ближайшее время. При этом только за последний месяц создали и активировали резюме более 5 000 амурчан.

Основной причиной поиска нового места соискатели называют низкую заработную плату. Так ответил 71 % участников опроса.

Между тем, как сообщало ИА «Амур.инфо», результаты исследования, проведенного РИА Рейтинг по данным Росстата, показывают, что средняя зарплата в Благовещенске равна 42 500 рублей. В Хабаровске и Владивостоке показатель равен 53 300 и 52 600 рублей соответственно. В Москве средняя зарплата составляет 97 000 рублей.

Среди причин, побуждающих соискателей искать другую работу, перечислены отсутствие возможности карьерного роста, обучения и повышения квалификации, наличие рядом опытного руководителя, который всегда поддержит и поможет.

Как отмечают в пресс-службе HeadHunter, чем выше квалификация у кандидата, тем больше вероятность того, что поиск новой работы может затянуться. Так, для руководителя высшего звена шесть месяцев – это приемлемый срок поиска нового работодателя.