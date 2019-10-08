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8октября
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сегодня, 11:19 6

Белогорца за недостойное поведение сняли с поезда

Белогорца за недостойное поведение сняли с поезда
Фото: youtube.com

Ночью 7 октября пассажиру поезда № 99 сообщением Владивосток – Москва отказали в проезде. Прибывший на место наряд сопровождения транспортной полиции снял его с поезда в связи с недостойным поведением.

В процессе разбирательства у нарушителя обнаружили и изъяли наркотическое средство «каннабис» (марихуана) массой 1,2 грамма.

Транспортные полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.8 КоАП РФ – «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Задержанного освидетельствовали на наличие наркотического опьянения. Результат оказался положительным, гражданин дал признательные показания.

Белогорский мировой суд вынес определение о наказании правонарушителя в виде административного ареста сроком на 5 суток, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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#Белогорск #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Глаголев

    Глаголев
    3 часа назад

    город вежливых людей

  • Клава

    Клава
    3 часа назад

    Глаголев

    город вежливых людей



    При чем здесь это? Наркоманы есть везде. В том числе и у вас.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Наркоман Павлик.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Клава
    Глаголев

    город вежливых людей



    При чем здесь это? Наркоманы есть везде. В том числе и у вас.


    И в посольстве Аргентины тоже есть.

  • Клава

    Клава
    2 часа назад

    Обыкновенный медвежонок

    Клава

    Глаголев

    город вежливых людей



    При чем здесь это? Наркоманы есть везде. В том числе и у вас.



    И в посольстве Аргентины тоже есть.


    Вам виднее... Я о другом - в каждом населенном пункте есть асоциалы и это вовсе не означает, что все жители за него в ответе. Так что не надо про Город вежливых людей. В Белогорске, по крайней мере, с ними пытаются бороться.

  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    1 час назад

    Никогда такого не было и вот опять.

    И да, ни фига в белогорске с хамством не пытаются бороться как по мне. Как хамла куча была, так и есть. Да и бесполезно это. Хамство искореняется хорошим достатком, культурой и образованием. А там это всё сильно хромает.

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