Белогорца за недостойное поведение сняли с поезда

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Ночью 7 октября пассажиру поезда № 99 сообщением Владивосток – Москва отказали в проезде. Прибывший на место наряд сопровождения транспортной полиции снял его с поезда в связи с недостойным поведением.

В процессе разбирательства у нарушителя обнаружили и изъяли наркотическое средство «каннабис» (марихуана) массой 1,2 грамма.

Транспортные полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.8 КоАП РФ – «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Задержанного освидетельствовали на наличие наркотического опьянения. Результат оказался положительным, гражданин дал признательные показания.

Белогорский мировой суд вынес определение о наказании правонарушителя в виде административного ареста сроком на 5 суток, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.