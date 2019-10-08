В Тынде обустраивают новые контейнерные площадки

Фото: администрация Тынды

В Тынде начали оборудовать места для сбора твердых коммунальных отходов. Новые площадки с контейнерами для мусора уже поставили в отдаленных от центра микрорайонах города.

Рабочие муниципального предприятия «Чистый город» оборудовали 22 контейнерные площадки на улицах Летной, Семилетки, Коммунистической, Надежды, Березовой, Комарова, Автомобилистов, Гастелло, Полярной, Юности, Нестерова, Северной-Объездной и на Сибирском проезде.

Всего в Тынде будет обустроено 44 мусорные площадки, установлено 190 новых контейнеров.

На закупку и поставку контейнеров для сбора ТКО, а также на выполнение работ по оборудованию площадок из областного и местного бюджетов выделено более трех миллионов трехсот тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Тынды.