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8октября
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сегодня, 11:17 2

В Тынде обустраивают новые контейнерные площадки

В Тынде обустраивают новые контейнерные площадки
Фото: администрация Тынды

В Тынде начали оборудовать места для сбора твердых коммунальных отходов. Новые площадки с контейнерами для мусора уже поставили в отдаленных от центра микрорайонах города.

Рабочие муниципального предприятия «Чистый город» оборудовали 22 контейнерные площадки на улицах Летной, Семилетки, Коммунистической, Надежды, Березовой, Комарова, Автомобилистов, Гастелло, Полярной, Юности, Нестерова, Северной-Объездной и на Сибирском проезде.

Всего в Тынде будет обустроено 44 мусорные площадки, установлено 190 новых контейнеров.

На закупку и поставку контейнеров для сбора ТКО, а также на выполнение работ по оборудованию площадок из областного и местного бюджетов выделено более трех миллионов трехсот тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#ЖКХ #Тында #финансы

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Комментарии
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  • Ветерок100

    Ветерок100
    3 часа назад

    какое событие. это вам не школы и больницы открывать

  • Рамзай

    Рамзай
    3 часа назад

    Так, почему опять за счет денег городского бюджета? Тарифы задрали - мало. Так еще и за счет денег народа из бюджета денежки тянут. Какова цена тогда мусора на самом деле?

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