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8октября
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сегодня, 11:17 0

В Свободном на ж/д путях нашли погибшего 22-летнего парня

В Свободном на ж/д путях нашли погибшего 22-летнего парня
Фото: pixabay.com

В Свободном машинист грузового поезда сообщил в полицию о том, что увидел на путях погибшего парня. Это произошло в третьем часу ночи во вторник, 8 октября.

В 2:41 в Свободненское линейное отделение полиции поступило телефонное сообщение от машиниста грузового поезда. Он сообщил об обнаружении им на перегоне между станциями Михайло-Чесноковская – Свободный тела без признаков жизни.

На место сразу же выехали сотрудники следственно-оперативной группы транспортной полиции. Личность погибшего установили. Им оказался местный житель 1997 года рождения.

«По данному факту сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего, после чего материалы будут переданы в Восточно-Сибирское следственное управление Следственного комитета Российской Федерации на транспорте», – сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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#происшествия #Свободный #транспорт

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