Благовещенец подозревает, что у него во дворе делают наркозакладки (видео)

Утром во вторник, 8 октября, житель Благовещенска спугнул молодых людей, которые усиленно искали что-то во дворе многоэтажки. Автор видео заподозрил, что его двор стал местом встречи закладчиков наркотиков и их клиентов.

«Сегодня утром обратил внимание на молодых людей, которые рыскали по двору. Я открыл окно, спросил: "Ребята, что ищете?" Они смутились, говорят: "Ключи" и сразу ушли. Конечно, ясно, что за ключи они искали. В полицию еще не обращался», – рассказал мужчина корреспонденту ИА «Амур.инфо». Он также добавил, что ранее не замечал «закладчиков» в своем дворе.

В управлении МВД России по Амурской области сообщают, что в случае подозрения на деятельность распространителей наркотических средств необходимо сообщить об этом в полицию по телефону доверия ведомства (4162) 59-40-59 или по номерам 02 (с городского), 102 (с мобильного).

Как сообщало ИА «Амур.инфо», такие преступления выявляются и раскрываются. Так, перед судом готовятся предстать трое участников организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков в Амурской области и Хабаровске. Они распространяли наркотические средства бесконтактным способом – через так называемые закладки. Покупатели через интернет оплачивали наркотики, после чего получали информацию о местах нахождения тайника с покупкой. Деньги за наркотики злоумышленники через онлайн интернет-биржу обменивали на криптовалюту, зачисляли на электронные кошельки и банковские счета третьих лиц, после чего обналичивали в банкоматах или тратили при покупках.