Книга об Албазинском остроге и народах Приамурья появилась в интернете

Научная монография, выпущенная Фондом социально-ориентированных проектов и программ «Петропавловск» совместно с Амурским государственным университетом в июле 2019 года, размещена в библиотеке на сайте Фонда.

Книга рассказывает о полевых исследованиях экспедиции, о работах, связанных с изучением найденных артефактов, а также об анализе исторических документов. Авторы из Благовещенска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга постарались охватить историю Приамурья от рубежа эпох, средневековья до прихода русских в 17 веке.

Книга представляет комплексный научный взгляд на историю региона, рассматривая её в разных плоскостях. Материалы, представленные в монографии, подводят некий итог археологических работ экспедиции и представляют дальнейшие перспективы по изучению приамурского прошлого, сообщает учёный секретарь Фонда «Петропавловск», руководитель «Албазинской экспедиции» Андрей Черкасов.

Книга написана в научно-популярной форме, будет интересна не только специалистам, но и всем, интересующимся историей Приамурья и Дальнего Востока, в том числе, молодежи, а также может быть использована как учебное пособие в школах и высших учебных заведениях. Финансирование исследований и издания осуществлено Российским научным фондом и Фондом «Петропавловск».