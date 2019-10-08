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8октября
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сегодня, 10:30 0

Книга об Албазинском остроге и народах Приамурья появилась в интернете

Книга об Албазинском остроге и народах Приамурья появилась в интернете
Фото: museumamur.org

Книга «Албазинский острог. История, археология, антропология народов Приамурья» теперь доступна всем желающим в интернете. В ней опубликованы статьи ведущих специалистов по истории Приамурья и Дальнего Востока, а также представлены результаты работы Албазинской археологической экспедиции за последние годы.

Научная монография, выпущенная Фондом социально-ориентированных проектов и программ «Петропавловск» совместно с Амурским государственным университетом в июле 2019 года, размещена в библиотеке на сайте Фонда.

Книга рассказывает о полевых исследованиях экспедиции, о работах, связанных с изучением найденных артефактов, а также об анализе исторических документов. Авторы из Благовещенска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга постарались охватить историю Приамурья от рубежа эпох, средневековья до прихода русских в 17 веке.

Книга представляет комплексный научный взгляд на историю региона, рассматривая её в разных плоскостях. Материалы, представленные в монографии, подводят некий итог археологических работ экспедиции и представляют дальнейшие перспективы по изучению приамурского прошлого, сообщает учёный секретарь Фонда «Петропавловск», руководитель «Албазинской экспедиции» Андрей Черкасов.

Книга написана в научно-популярной форме, будет интересна не только специалистам, но и всем, интересующимся историей Приамурья и Дальнего Востока, в том числе, молодежи, а также может быть использована как учебное пособие в школах и высших учебных заведениях. Финансирование исследований и издания осуществлено Российским научным фондом и Фондом «Петропавловск».

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#Дальний Восток #история

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