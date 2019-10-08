Элитные квартиры Благовещенска: что это такое и кто их покупает

«Дорогая квартира» и «элитное жилье» - каждый человек вкладывает в эти слова что-то свое. Одни говорят, что в Благовещенске элитной недвижимости нет, другие считают, что под это понятие могут подойти все новые дома с закрытой территорией и дорогими квартирами, третьи называют один-два конкретных ЖК.

У профессионалов рынка недвижимости свое мнение на этот счет и свой опыт работы с элитным жильем.

Есть ли в Благовещенске элитное жилье?

- Вообще, если брать профессиональную классификацию, то элитная недвижимость подразделяется на «комфорт-плюс», «бизнес-класс», «де-люкс», «премиум» и «эксклюзив», - комментирует руководитель отдела продаж компании «Этажи» Евгений Лотц. – В Благовещенске же люди склонны любую квартиру в доме с закрытой территорией называть элитной. Хотя по факту у нас из этой классификации представлены только «комфорт-плюс» (отличаются шумоизоляцией, свободной планировкой, большими комнатами и кухней) и «бизнес-класс» (к достоинствам, присущим «комфорту», добавляется собственная инфраструктура – свои спортклубы, прачечные, охрана и т.д.).

В Благовещенске, по словам амурских риэлторов, к категории «элитных» можно отнести "Дом на набережной", САР, ЖК на ул. Калинина, 1 и комплекс домов на пересечении ул. Политехническая-Краснофлотская.

- Цена такой недвижимости может сильно варьироваться, в зависимости от дома, в котором она расположена, вложений в ремонт и его состояния (дизайнерские интерьерные решения, мебель, привезенная из Европы, высокотехнологичная бытовая техника), - рассказывает агент по недвижимости компании "Перспектива 24" Вероника Бугаец. - Влияет на цену и вид из окон. Высокий этаж и вид на Поднебесную - заметно скажутся на цене квартиры.

Кто они – владельцы таких квартир?

Несложно догадаться, что собственники такой недвижимости – люди состоятельные.

- В основном, бизнесмены и занимающие высокие посты благовещенцы. Российские и китайские, - продолжает Вероника Бугаец. – Что примечательно, на просмотры таких вариантов приходят именно люди, готовые к покупке. «Зевак», желающих просто посмотреть, прицениться и подумать – нет. Потенциальные покупатели уже на просмотре определяются: подходит им эта квартира или нет. Если подходит – обсуждают цену, торг, особенности расчета и т.д.

Торг на таких объектах, кстати, присутствует. Иногда покупателям может не хватать буквально 500 тысяч рублей, и они обсуждают с продавцом возможность скидки или небольшой рассрочки. Да и просто поторговаться наши горожане любят, независимо от того, какого класса жилье покупают.

- Первоначальную цену продавцы обычно устанавливают исходя из вложений в объект – за какую сумму куплен и сколько потрачено на ремонт и бытовую технику, - отмечает Евгений Лотц. – Правда, чаще всего, прождав покупателя какое-то время, продавцы снижают цену. Кстати, причины продажи элитной недвижимости – ровно такие же, как и в случае с квартирами эконом-класса. Кто-то уезжает в другой регион, кто-то планирует жилье скромнее, поскольку уже не тянет квартиру такого уровня, а кто-то нашел или ищет еще более «крутой» вариант. На моей памяти была семья, которая продавала квартиру на ул. Калинина, 1, потому что в городе появился комплекс еще шикарнее – Дом на набережной.

Срок экспозиции таких квартир заметно отличается от времени продажи квартир эконом-класса. Что, впрочем, неудивительно.

Появятся ли в Благовещенске новые дома, которые можно отнести к категории «элитные», сказать пока сложно. Не так уж много горожан могут позволить себе квартиру по цене 100-200 тысяч рублей за квадратный метр. Те же, кто имеет на руках круглую сумму, нередко сетуют, что выбора в Благовещенске нет. Впрочем, такие же высказывания характерны и для покупателей жилья эконом-класса.

P.S.: На сегодня цена самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Благовещенске – 22 миллиона рублей (ул. Пионерская, 2, 4-комнатная, 156,5 кв.м.) и 23 миллиона рублей (ул.Б. Хмельницкого, 6, 4-комнатная, 230 кв.м.).