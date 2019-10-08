Родители благовещенских первоклашек возмутились желанию учителя прийти к ним домой

Родители первоклашек, обучающихся в школе № 26 Благовещенска, пожаловались в редакцию Амур.инфо на учителя, собирающегося прийти с проверкой к ним домой. Некоторые мамы и папы уверены, что тем самым педагог нарушает их права, и называют такие действия самоуправством.

Со слов родителей, сообщение о визите учитель прислала в общую группу WhatsApp: «Добрый день, уважаемые родители! До 15 октября мне необходимо составить акты жилищных условий каждого ребёнка, то есть посетить ваши квартиры. Напишите в личное сообщение учителю, к кому я могу прийти в четверг, 10 октября, и в пятницу, 11 октября, (уточните время)».

«У нас с 7 октября начались каникулы, и учитель хочет за каникулы всех обойти. Вряд ли у школы есть договор или полномочия органов опеки и попечительства. Самодеятельность чистой воды. Мы консультировались с юристом, он сказал, что это незаконно точно. Откуда это распоряжение, непонятно», – высказался папа одного из учеников.

Между тем не все родители оказались согласны с возмущенными мамами и папами. «Когда мой сын пошел в первый класс, учительница написала в родительский чат, что должна побывать в гостях и заполнить анкеты о жилищных условиях детей. Спрашивала, когда удобно прийти. Но ходила не ко всем. Часть семей договорились и самостоятельно заполнили анкеты. Нужно было рассказать, в какой семье растет ребенок: в полной или нет; кто из родственников проживает совместно с ребенком: бабушки, дедушки и так далее. Также просила описать, какая обстановка в комнате у ребенка или в его уголке: какие предметы мебели, есть ли рабочее место, отдельная кровать, может, спортивный уголок. Я считаю нормальным, что государство интересуется условиями проживания детей. Так как, если с родителями что-то происходит и они не могут воспитывать детей, то ответственность за них берет государство. Такое было вроде и в советское время», – сообщила мама ученика 11-го лицея Благовещенска.

В министерстве образования и науки Амурской области пояснили, что действительно нарушений со стороны школы нет. Это стандартная процедура для тех, кто приходит в первый класс.

«Исследуются условия, в которых проживает ребенок, и как родители исполняют закон об образовании. Обычно приходит не только учитель, но и социальный педагог. А если семья проблемная, то может и инспектор по делам несовершеннолетних прийти. Они смотрят, как живет ребенок, какие ему обеспечены условия для обучения. Может, у него места рабочего нет, где уроки делать, а с него в школе будут спрашивать. После составляется социальный паспорт, в нем указывается состав семьи, есть ли отдельная комната, рабочее место и так далее. Это традиционная работа. Все в рамках закона. В любом случае такие визиты по согласованию с родителями проходят. Бывает и такое, что родители не пускают в дом, но в основном это касается проблемных семей, где нарушаются права детей», – пояснили в минобре.