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сегодня, 10:09 18

Родители благовещенских первоклашек возмутились желанию учителя прийти к ним домой

Родители благовещенских первоклашек возмутились желанию учителя прийти к ним домой
Фото: www.kp.ru/

Родители первоклашек, обучающихся в школе № 26 Благовещенска, пожаловались в редакцию Амур.инфо на учителя, собирающегося прийти с проверкой к ним домой. Некоторые мамы и папы уверены, что тем самым педагог нарушает их права, и называют такие действия самоуправством.

Со слов родителей, сообщение о визите учитель прислала в общую группу WhatsApp: «Добрый день, уважаемые родители! До 15 октября мне необходимо составить акты жилищных условий каждого ребёнка, то есть посетить ваши квартиры. Напишите в личное сообщение учителю, к кому я могу прийти в четверг, 10 октября, и в пятницу, 11 октября, (уточните время)».

«У нас с 7 октября начались каникулы, и учитель хочет за каникулы всех обойти. Вряд ли у школы есть договор или полномочия органов опеки и попечительства. Самодеятельность чистой воды. Мы консультировались с юристом, он сказал, что это незаконно точно. Откуда это распоряжение, непонятно», – высказался папа одного из учеников.

Между тем не все родители оказались согласны с возмущенными мамами и папами. «Когда мой сын пошел в первый класс, учительница написала в родительский чат, что должна побывать в гостях и заполнить анкеты о жилищных условиях детей. Спрашивала, когда удобно прийти. Но ходила не ко всем. Часть семей договорились и самостоятельно заполнили анкеты. Нужно было рассказать, в какой семье растет ребенок: в полной или нет; кто из родственников проживает совместно с ребенком: бабушки, дедушки и так далее. Также просила описать, какая обстановка в комнате у ребенка или в его уголке: какие предметы мебели, есть ли рабочее место, отдельная кровать, может, спортивный уголок. Я считаю нормальным, что государство интересуется условиями проживания детей. Так как, если с родителями что-то происходит и они не могут воспитывать детей, то ответственность за них берет государство. Такое было вроде и в советское время», – сообщила мама ученика 11-го лицея Благовещенска.

В министерстве образования и науки Амурской области пояснили, что действительно нарушений со стороны школы нет. Это стандартная процедура для тех, кто приходит в первый класс.

«Исследуются условия, в которых проживает ребенок, и как родители исполняют закон об образовании. Обычно приходит не только учитель, но и социальный педагог. А если семья проблемная, то может и инспектор по делам несовершеннолетних прийти. Они смотрят, как живет ребенок, какие ему обеспечены условия для обучения. Может, у него места рабочего нет, где уроки делать, а с него в школе будут спрашивать. После составляется социальный паспорт, в нем указывается состав семьи, есть ли отдельная комната, рабочее место и так далее. Это традиционная работа. Все в рамках закона. В любом случае такие визиты по согласованию с родителями проходят. Бывает и такое, что родители не пускают в дом, но в основном это касается проблемных семей, где нарушаются права детей», – пояснили в минобре.

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#дети #школа

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Комментарии
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  • zoya010258

    zoya010258
    54 минуты назад

    Что за бред? Посещение семей входит в обязанности учителя. Нужно знать в каких условиях живёт ребенок. А как тогда выявить проблемы? Потом случись чего, будут обвинять школу и учителя, что не усмотрели, мер не приняли.

  • Лёшка

    Лёшка
    47 минут назад

    Да всегда так было и не только в первом классе. Жил как-то с училкой. Приходилось ходить с ней по семьям. Страшно бывало к некоторым одной ходить. Есть и те кто не пускал. Тогда уже и милиция подключалась, вплоть до выламывания дверей. По разному бывало.

  • S kak $

    S kak $
    42 минуты назад

    Бедные бесправные учителя... все кругом такие умные, у всех есть знакомые юристы (тоже умные)!

    Если дома порядок, у ребенка есть место для занятий и место для сна - то что скрывать? А тем, у кого дома прокисший срач, естественно незаконно пускать училку.

  • Oldlord

    Oldlord
    41 минута назад

    Если не пускают, значит есть, что скрывать!

  • Myxira

    Myxira
    41 минута назад

    Что страшного в том, что учитель "в гости" зайдет?...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    40 минут назад

    А чего испугались-то? К нам каждый год приходили.

  • 028rus

    028rus
    28 минут назад

    Рас возмущаются значит не всё так хорошо в семье, раздули проблему. Ещё и к юристам ходят по таким вопросам))), бредятина

  • pacificstrong

    pacificstrong
    28 минут назад

    Хорошо, когда учитель интересуется, значит ему важно знать и понимать. Учитель не только преподает, но и воспитывает. Хорошо когда это понимают родители, и грустно, когда начинают искать "знакомых юристов". ОТ того как будет воспринимать ребенок своего первого учителя, у него будет вообще желание учиться.

    Первый учитель, для первоклашки это больше чем учитель и скандалить родителям, склоки устраивать не стоит, ребенок все видит и отношение формируется соответствующее. Учителей откровенно жалко, их и так не хватает, а у тех кто все же работает отбивают вот такие все желание.

  • Lizonjka

    Lizonjka
    26 минут назад

    Мы родительским комитетом ходили по квартирам, чтобы разгрузить учителя. Это сколько времени нужно, чтобы вечером в нерабочее время бедной учительнице обойти всех детей!

  • alex 3

    alex 3
    25 минут назад

    "Мы консультировались с юристом, он сказал, что это незаконно точно. Откуда это распоряжение, непонятно», – высказался папа одного из учеников."

    вот и охота же было этим заниматься, просто болезненное желание везде качать свои права? Как будто учитель для себя это делает и ей заняться больше нечем.

    Я бы дальше в этом вопросе пошёл: не хотите добровольно показать учителю как живет ребенок-получите домой комиссию по делам несовершеннолетних. Всё по закону.

  • foxik62

    foxik62
    21 минута назад

    А что за проблема? Пусть ходит. Учительница тоже подневольный человек

  • Oldlord

    Oldlord
    15 минут назад



    ~~"Мы консультировались с юристом, он сказал, что это незаконно точно. Откуда это распоряжение, непонятно», – высказался папа одного из учеников."



    Любопытно, что это за юрист такой?

    Чтобы случайно не обратиться к нему...

  • Роман Ли

    Роман Ли
    13 минут назад

    Вы лучше к юристу начните обращаться, когда ваших отпрысков начнут записывать в "Юнармию"

  • ямщик

    ямщик
    13 минут назад

    А если у него пять детей, а комната одна - ненадлежащие условия для жизни ребенка-давайте-ка его ребенка отдадим туда, где есть такие условия, а вот детей нету? Ну, или в детдом?

    Мож он этого боится?

  • S kak $

    S kak $
    9 минут назад

    ямщик

    А если у него пять детей, а комната одна - ненадлежащие условия для жизни ребенка-давайте-ка его ребенка отдадим туда, где есть такие условия, а вот детей нету? Ну, или в детдом?

    Мож он этого боится?



    Да хватит уже верить сказкам про ювенальную юстиницию! Тут у явно неблагополучных-то детей не забирают, что уж говорить про остальных.

  • Одногруппник

    Одногруппник
    8 минут назад

    Вообще понять не могу в чем проблема, если учитель прийдет в «гости» к ученику? Как тогда выявить неблагополучные семьи, вроде как с добрыми намерениями, а всё равно всё не так, только вот, если не дай Бог, что-то случится виновен будет- учитель!

    Раздули, как всегда проблему не из-за чего! Вы уважаемые родители спасибо говорить должны учителю в нынешнее время наполняемость классов не менее 30-35 человек и каждому нужно донести, научить, проконтролировать, труд адский, на неделю попробуйте его и всё станет ясно! Взбрело в голову одной какой-нибудь особе и понеслось, правильно- значит есть, что скрывать!

  • Одногруппник

    Одногруппник
    8 минут назад

    Вообще понять не могу в чем проблема, если учитель прийдет в «гости» к ученику? Как тогда выявить неблагополучные семьи, вроде как с добрыми намерениями, а всё равно всё не так, только вот, если не дай Бог, что-то случится виновен будет- учитель!

    Раздули, как всегда проблему не из-за чего! Вы уважаемые родители спасибо говорить должны учителю в нынешнее время наполняемость классов не менее 30-35 человек и каждому нужно донести, научить, проконтролировать, труд адский, на неделю попробуйте его и всё станет ясно! Взбрело в голову одной какой-нибудь особе и понеслось, правильно- значит есть, что скрывать!

  • Bagirochka

    Bagirochka
    8 минут назад

    я тоже ничего страшного в этом не вижу. ну, пришел педагог в гости, сразу проблемы в школе у ребенка узнали, педагог о вас свое мнение составил. у нас учитель сказал, что придет не ко всем сразу...и все нормально отреагировали

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