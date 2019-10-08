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8октября
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сегодня, 10:05 1

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов с Дальнего Востока

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов с Дальнего Востока
Фото: pixabay.com

Дальневосточники не могут купить билеты на 2020 год на маршруты главного российского авиаперевозчика. Сайт «Аэрофлота», если задать параметры полета из любого дальневосточного города до Москвы, выдает фразу: «На выбранные даты рейсы не найдены».

«Продажа закрыта еще с августа. Рейсы в расписании были, а купить билеты нельзя – тарифов нет, – пояснил «Российской газете» Евгений Калугин, гендиректор хабаровской туркомпании, в состав которой входит и авиакасса.

Летом мало кто из потенциальных пассажиров обратил внимание на отсутствие билетов. Одними из первых забеспокоились студенты и родители школьников. Молодые дальневосточники учатся в Москве, Ульяновске, Санкт-Петербурге. Чтобы навестить на каникулах родных, некоторые уже купили билеты на декабрь, а как возвращаться на учебу в январе, не знают. Волнуются туристы, которые уже приобрели путевки на зиму в Европу, но не знают теперь, как добраться до столицы.

Самый дешевый полет «Аэрофлотом» туда-обратно обходился в 25 тысяч рублей. Минимальная цена на январь у S7 по хабаровскому направлению – от 20,6 тысячи в одну сторону.

Казалось бы, дальневосточники напрасно паникуют: не везет «Аэрофлот», выбирайте другую авиакомпанию. Тем более что конкурентов у национального перевозчика достаточно: на маршрутах из Хабаровска и Владивостока в столицу свои услуги предлагают по пять компаний. Но есть нюансы. Самый дешевый полет «Аэрофлотом» туда-обратно обходился в 25 тысяч рублей по «плоскому» тарифу. Минимальная цена на январь из Хабаровска – от 20,6 тысячи у S7 и до 36,2 тысячи – у «ИрАэро». И это в одну только сторону. К тому же добираться придется с пересадками через Новосибирск, Екатеринбург, Петербург и даже Краснодар (!), проведя в дороге вместо 8 часов полета от 15 до 30 часов.

Сложившуюся ситуацию специалисты связывают с позицией «Аэрофлота» по поводу «плоских» тарифов для Дальнего Востока.

В пресс-службе «Аэрофлота» «РГ» сообщили, что компания завершает формирование программы полетов дальнемагистральных воздушных судов в рамках зимнего расписания 2019-2020 года. В новом сезоне программа «плоских» тарифов будет продолжена, билеты поступят в продажу после окончательного утверждения расписания. Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров уверен, что «Аэрофлот» ни при каких условиях с этих маршрутов не уйдет. И будет выполнять полеты с Дальнего Востока либо сам, либо одной из своих компаний, входящих в группу.

В Благовещенск самолеты «Аэрофлота» не летают из-за отсутствия подходящей взлетно-посадочной полосы. Однако в августе этого года наконец был найден подрядчик на строительство новой ВПП. «Строительство новой полосы, отвечающей современным требованиям, решит проблему доступности и качества авиаперевозок в регионе, позволит обеспечивать высокий уровень безопасности и регулярности полетов, круглогодично и в любых погодных условиях. У аэропорта появится возможность круглосуточного приема и выпуска современных воздушных судов, без ограничений по взлетной массе и интенсивности полетов. (...) Теперь важно активно взаимодействовать с подрядчиком, оказывать содействие, чтобы в 2020 году мы приступили к основным видам работ», – сказал тогда губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#Дальний Восток #льготные авиабилеты #транспорт #цены

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    17 минут назад

    Не очень-то и хотелось. )

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