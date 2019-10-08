В Московской области отец случайно убил маленькую дочь, пока жена была в роддоме

Житель Московской области по неосторожности убил полуторагодовалую дочь, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, полуторагодовалая девочка была под присмотром отца, пока мама находилась в роддоме. Вечером 3 октября мужчина позвал в гости знакомых для распития спиртных напитков. После застолья подозреваемый уснул. Проснувшись на полу, обнаружил рядом дочь без признаков жизни.

По предварительным данным эксперта, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии от сдавливания груди и живота. Как сообщает ГУ СК РФ по Московской области, подозреваемый задержан. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

«Следователями будут изучены условия, в которых проживала девочка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего ребенка с целью установления точной причины смерти», – говорится в сообщении ведомства.