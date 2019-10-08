В Благовещенске предлагают поставить памятник летчику, установившему мировой рекорд

В Благовещенске предлагают поставить памятник Виктору Евсееву – летчику, который установил мировой рекорд по затяжному прыжку с парашютом. Он родился, рос и работал в областном центре.

Информация о необходимости увековечить память выдающегося земляка появилась в инстаграм-аккаунте краеведческой квест-игры Яны Стародуб-Афанасьевой «Самый-самый Благовещенск». В Инстаграме также опубликовали фотографии самого героя и секундомера, который зафиксировал рекорд.

«Тот самый» секундомер, запечатлевший триумфальное 10 сентября 1933 года. В этот день бесстрашный благовещенец Виктор Евсеев установил мировой рекорд по затяжному прыжку с парашютом. На высоте 7 200 метров он покинул самолёт, 2 минуты 12 секунд летел в свободном падении и лишь в 150 метрах от земли раскрыл парашют. Переводя эти цифры на человеческий язык, констатирую: даже сегодня с современными технологиями это маловозможно. Евсеев же сделал это в несовершенном снаряжении тех лет, да ещё и в кислородной маске собственной конструкции!» – говорится в публикации.

Там также отмечается, что Виктор Николаевич входил в почётную «красную пятерку», которая включала лучших лётчиков СССР и участвовала в воздушных парадах над Красной площадью.​ Именно Виктор Евсеев стал первым советским летчиком, побывавшим в стратосфере на высоте в 12 020 метров.

«До сих пор ничего в Благовещенске не говорит о том, что здесь Виктор Николаевич родился, рос, работал. Здесь он решил, что будет летать, и совершил невозможное: будучи в 18 лет все еще неграмотным, выучился сам, поступил в летную школу, поразил всех своей изобретательностью и своим бесстрашием. Этот человек в буквальном смысле сделал себя сам. А в наших силах сделать так, чтобы благовещенские мальчишки смотрели на памятник этому человеку и говорили: "Крутой! И тоже из Благовещенска… Я тоже так смогу!" Мой топ 7 мест, которые обязаны быть в Благовещенске, завершает памятник Виктору Евсееву», – считает автор краеведческой квест-игры.