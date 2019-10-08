В России впервые оштрафовали курящего на балконе: обзор прессы

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За сдачу вторсырья в Нижнем Новгороде можно посетить музей со скидкой; новая бомба, прозванная «Дрелью», отличает свою цель от чужой; как президент России отметил день рождения. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Амурской правде» рассказывается о том, что подтопленцы из Богословки получают сертификаты на новое жилье и имеют возможность купить квартиры и дома в любом районе области.

Еще пишут о том, кто стал депутатом в Циолковском. Что у должника по услугам ЖКХ забрали дорогостоящий (по меркам обычного человека) автомобиль. Что в Благовещенск приехали правнуки хозяев универмагов «Кунст и Альберс» (увы, по нашим законам они не имеют прав на наследство), и еще много чего такого, что стоит прочесть. Но я о том, из-за чего покраснел.

Также в номере

Так вот, в «Амурке» говорится о том, как местный художник поздравил Путина граффити-открыткой. Написал на стене, цитируя президента, что «Россия – страна возможностей». Художник, рассказывают, трудился целый день, что неудивительно: попробуй сразу вспомнить написание такого количества букв. Так почему же я покраснел, читая эту заметку? Потому что совсем забыл, что у главы государства вчера был день рождения! В карманном календаре не обвел этот день кружочком, в соцсети не заглядывал, в телефоне не зафиксировал, телевизор не смотрел – и вот пропустил! Мне стыдно, не поздравил главу государства. А если б знал, тоже что-нибудь написал бы на заборе.

Вам статья

«Российская газета». Из нее вы узнаете, что «Аэрофлот приостановил продажу билетов с Дальнего Востока». Глагол «приостановил» подразумевает временность действия, но как долго эта «временность» продлится, из статьи вы не узнаете.

Еще пишут о том, что уже появился первый кандидат на штраф за курение на балконе: в Ставрополье некий куряка выбросил с балкона бычок, который успешно приземлился в квартире соседей, вызвав пожар. Прочитав об этом, вы перестанете считать, что депутаты занимаются ерундой, придумывая дурацкие законы и поправки к ним.

Также в номере

Начал было читать о том, что за сдачу вторсырья в Нижнем Новгороде можно получить скидку на посещение музея. Но поскольку это где-то далеко, аж в Нижнем, переключился на серию статей об оружии – все-таки я мужчина, мне, конечно, интереснее то, где об оружии, автомобилях и женщинах. Ну так вот, узнал, что наши танки – самые непробиваемые танки в мире. А винтовка Мосина – самая надежная винтовка. Недавно большую партию этих винтовок Россия безвозмездно поставила в ЦАР. Но самое интересное: наша новая бомба, прозванная уже «Дрелью», отличает свою цель от чужой. Сбрось ее в гущу танкового сражения, и ее боевые элементы поразят лишь врага, а своих не тронут.

И, закрывая газету, натолкнулся на фото Путина с Шойгу на природе. Владимир Владимирович и Сергей Кужугетович отдыхали, гуляя по осеннему лесу и собирая грибы. Совсем как мы, – как простой народ, как обычные россияне. Фотография-то, понятно, тоже приурочена к минувшему дню рождения президента страны, еще раз напоминая о моем промахе. Я вот думаю сейчас, а почему бы не сделать 7 октября выходным днем?

На посошок

В завершение – «Комсомольская правда». Из этой газеты вы узнаете, что естественный прирост населения начнется с 2024 года. Сразу после прочтения заголовка я уж, признаться, задумался, неужели начнут к тому времени бесплатно виагрой юношество снабжать, но в тексте заметки обнаружил, что ошибаюсь: прирост обеспечат новые мигранты. Еще узнаете результаты экспертизы утверждения, что по мере нарастания экономических трудностей население переходит с дорогого легального алкоголя на продукцию собственного производства. «Нет! – заявляют эксперты. – Народ как пил по привычке магазинное, так и пьет».

И, не вполне согласившись с учеными, еще раз – постфактум – посмотрел на деньрожденческие фотографии президента страны, на которые «Комсомолка» не поскупилась. И, продолжая горевать, что никак не отметил день рождения лидера государства, завершил обзор.