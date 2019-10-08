Амурская спортсменка завоевала серебро на Кубке мира по карате

Фото: министерство по физкультуре и спорту Амурской области

В Москве прошел 6-й Кубок мира по киокушинкай карате. Своих лучших спортсменов представили 34 страны. В соревнованиях поучаствовали 300 каратистов. В сборную России вошли и амурчане.

На состязаниях россиянам удалось завоевать 11 медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовые. В числе призеров оказалась спортсменка из Приамурья Маргарита Михайлова. Она заняла второе место в категории свыше 65 килограммов, сообщает министерство по физической культуре и спорту Амурской области.

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Наталья Храмова