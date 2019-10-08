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Сильный северо-западный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 8 октября

Сильный северо-западный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 8 октября
Фото: pixabay.com

8 октября в Амурской области переменно облачно, местами по северу дождь и мокрый снег. Дует северо-западный ветер со скоростью 3-8, усиливаясь в порывах до 15-16 метров в секунду.

Температура составит в течение дня плюс 6...11, местами по северу – от минус 2 до плюс 3 градусов.

В Благовещенске без осадков. Скорость северо-западного ветра – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 8...10, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • Глаголев

    Глаголев
    2 часа назад

    спорт стал политикой

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