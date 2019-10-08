России грозит отстранение от летней Олимпиады–2020 и зимней Олимпиады–2022

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что стране грозит пропуск Олимпийских игр 2020 и 2022 года. Такие санкции может повлечь выявленный факт манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

По словам главы РУСАДА, во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) убеждены, что данные подверглись изменениям неслучайно. «Глава комиссии WADA по соответствию Джонатан Тейлор на основании заключения экспертов сказал, что у них нет сомнений: это не случайное изменение. Знаете, бывает, нажали на клавишу, раз — и что-то удалилось. Но тот объем данных, что был в январе передан российской стороной, нельзя изменить одним случайным нажатием», – приводят «Известия» слова Гануса.

По его мнению, последствием для России может стать отстранение от двух Олимпиад – летней в 2020-м и зимней в 2022-м. Как сообщает «Лента.ру», Ганус призвал действовать «спокойно и рассудительно». Он также подчеркнул, что обвинения WADA не касаются самого РУСАДА, которое не имеет отношения к московской лаборатории.

Во всемирном агентстве ждут объяснений от российских спортивных властей, курирующих лабораторию. 9 октября российское спортивное руководство обязано объяснить WADA, откуда взялись изменения, обнаруженные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Ганус указал, что нести ответ перед WADA будет Минспорт, так как РУСАДА не имеет никакого отношения к антидопинговым лабораториям. Ведомству придется найти реально убедительные объяснения случившегося, а также виновных, иначе российский спорт окажется в пропасти. Также он рассказал об ожиданиях WADA от России и спрогнозировал более страшные последствия для спорта и страны, чем просто отстранение от двух Олимпиад.

О том, что данные московской лаборатории были изменены, в сентябре рассказал председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор. Представитель агентства пообещал дать российской стороне возможность разобраться в случившемся. Британская газета The Telegraph также допустила возможное отстранение России от Олимпиады в Токио. В Международном олимпийском комитете (МОК) этот вопрос не обсуждался.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Сведения были предоставлены WADA в июле этого года.