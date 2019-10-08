Амурчан призывают узнавать кадастровую стоимость их объектов

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В Центре государственной кадастровой оценки закончили оценивать земли промышленности и особо охраняемых природных территорий. Специалисты подготовили промежуточный отчет, в котором отражены данные о кадастровой стоимости почти 9 тысяч объектов в Амурской области.

Собственники участков могут ознакомиться с отчетом и подать замечания, если не согласны с опубликованными данными. «Пока замечания официально, к сожалению, не поступали. Это говорит скорее не о том, что отчет идеальный, а о том, что его не посмотрели, не ознакомились. Конечно, у нас есть звонки – кому-то не нравится кадастровая стоимость. Но мы не можем рассматривать такое замечание, оно не имеет под собой подкрепляющих аргументов», – рассказывает руководитель ЦГКО Оксана Курганова.

Руководитель ведомства информирует – например, выросла кадастровая стоимость земель, на которых расположены нефте- и газопроводы. В первую очередь, это связано с ситуацией на рынке. В основу расчетов по участкам такого вида использования легли сделки, которые активно осуществлялись в последнее время. Другой пример – земли для ритуальной деятельности (где расположены кладбища) и для специальной деятельности (территории для размещения твердых бытовых отходов) – кадастровая стоимость этих объектов снизилась более чем в два раза. Раньше, поясняют в ЦГКО, кадастровая стоимость таких земель считалась по аналогии с землями промышленности, сейчас методика изменилась.

Владельцы участков могут узнать кадастровую стоимость своих объектов в отчете, опубликованном на сайте учреждения. Все материалы доступны для скачивания.

Здесь же можно оставить замечание и прикрепить необходимые документы. «В первую очередь мы ждем замечаний от правообладателей, чьи земельные участки прошли оценку в этом году, и у кого произошел рост кадастровой стоимости, – говорит Оксана Курганова. – Хотелось бы, чтобы отчет посмотрели не только собственники, но и все те, кто следит за своим имуществом, внимательно относится к его состоянию». Подать замечания на сайте Центра государственной кадастровой оценки можно до 24 октября.