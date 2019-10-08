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сегодня, 08:07 5

Амурчан призывают узнавать кадастровую стоимость их объектов

Амурчан призывают узнавать кадастровую стоимость их объектов
Фото: dachnaya-zhizn.ru

В Центре государственной кадастровой оценки закончили оценивать земли промышленности и особо охраняемых природных территорий. Специалисты подготовили промежуточный отчет, в котором отражены данные о кадастровой стоимости почти 9 тысяч объектов в Амурской области.

Собственники участков могут ознакомиться с отчетом и подать замечания, если не согласны с опубликованными данными. «Пока замечания официально, к сожалению, не поступали. Это говорит скорее не о том, что отчет идеальный, а о том, что его не посмотрели, не ознакомились. Конечно, у нас есть звонки – кому-то не нравится кадастровая стоимость. Но мы не можем рассматривать такое замечание, оно не имеет под собой подкрепляющих аргументов», – рассказывает руководитель ЦГКО Оксана Курганова.

Руководитель ведомства информирует – например, выросла кадастровая стоимость земель, на которых расположены нефте- и газопроводы. В первую очередь, это связано с ситуацией на рынке. В основу расчетов по участкам такого вида использования легли сделки, которые активно осуществлялись в последнее время. Другой пример – земли для ритуальной деятельности (где расположены кладбища) и для специальной деятельности (территории для размещения твердых бытовых отходов) – кадастровая стоимость этих объектов снизилась более чем в два раза. Раньше, поясняют в ЦГКО, кадастровая стоимость таких земель считалась по аналогии с землями промышленности, сейчас методика изменилась.

Владельцы участков могут узнать кадастровую стоимость своих объектов в отчете, опубликованном на сайте учреждения. Все материалы доступны для скачивания.

Здесь же можно оставить замечание и прикрепить необходимые документы. «В первую очередь мы ждем замечаний от правообладателей, чьи земельные участки прошли оценку в этом году, и у кого произошел рост кадастровой стоимости, – говорит Оксана Курганова. – Хотелось бы, чтобы отчет посмотрели не только собственники, но и все те, кто следит за своим имуществом, внимательно относится к его состоянию». Подать замечания на сайте Центра государственной кадастровой оценки можно до 24 октября.

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#закон #налоги

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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Другой пример – земли для ритуальной деятельности (где расположены кладбища) и для специальной деятельности (территории для размещения твердых бытовых отходов) – кадастровая стоимость этих объектов снизилась более чем в два раза.....?

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    холостяк

    Другой пример – земли для ритуальной деятельности (где расположены кладбища) и для специальной деятельности (территории для размещения твердых бытовых отходов) – кадастровая стоимость этих объектов снизилась более чем в два раза.....?



    чего сказать-то хотел? ..

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Shift

    холостяк

    Другой пример – земли для ритуальной деятельности (где расположены кладбища) и для специальной деятельности (территории для размещения твердых бытовых отходов) – кадастровая стоимость этих объектов снизилась более чем в два раза.....?



    чего сказать-то хотел? ..

    Что сдохнуть дешевле....

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Правильное пожелание от специалистов! Советую всем собственникам участков проверить Стоимость своего участка и при наличии замечаний обязательно их сделать. Тем же амурчанам, особенно сельхозпроизводителям, которые не оспаривали прошлую кадастровую оценку советую быстро организовать ее пересмотр, поскольку это можно сделать только до момента вступления в силу Новой кадастровой стоимости! Потом вы будете лишены этой возможности! Соответственно нельзя будет вернуть переплёту по налогам и арендным платежам за прошлые периоды.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Виталий Злочевский

    Правильное пожелание от специалистов! Советую всем собственникам участков проверить Стоимость своего участка и при наличии замечаний обязательно их сделать. Тем же амурчанам, особенно сельхозпроизводителям, которые не оспаривали прошлую кадастровую оценку советую быстро организовать ее пересмотр, поскольку это можно сделать только до момента вступления в силу Новой кадастровой стоимости! Потом вы будете лишены этой возможности! Соответственно нельзя будет вернуть переплёту по налогам и арендным платежам за прошлые периоды.



    В Центре государственной кадастровой оценки закончили оценивать земли промышленности и особо охраняемых природных территорий..(с)..

    Переоценку прошли земли категории земли промышленности...сельхозку пока не трогали, также как и земли населенных пунктов...

    но совет верный в любом случае, следить за своим имуществом нужно постоянно..

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