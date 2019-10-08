Гороскоп 8 октября: Ракам не стоит спорить, Водолеи получат удовольствие

Восход Солнца: 06:40

Заход Солнца: 17:54

Солнце в Весах.

Овен. Самоуверенность, а иногда и хвастовство может помочь решить проблему, но сегодня оно лишь добавит беспокойства. Постарайтесь никому ничего не обещать.

Телец. Сегодня у Вас немного разыграется воображение. Не так, чтобы уж совсем до розовых слонов, но порядочно. В связи с этим не стоит нынче кого-либо в чем-либо убеждать. Вполне возможно, что Вы сами заблуждаетесь.

Близнецы. Чем раньше Вы сегодня закончите активную деятельность, тем лучше. Особой продуктивностью она отличаться не будет, а вот утомиться Вам удастся основательно.

Рак. Сегодня в теплом семейном кругу вам будут тщательно промывать мозги на морально-этические темы. Избежать этого не удастся, но сократить удовольствие можно. Не спорьте.

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Лев. Жизнь сложна, но прекрасна, и сегодня у Вас будет повод убедиться в этом в очередной раз. Повремените с вопросами, ответы найдутся сами.

Дева. Знание сегодня стоит рассматривать как средство, а не как цель. Ваши навыки сегодня совершенствоваться не будут, даже если вы приложите к этому самые титанические усилия.

Весы. Нынче вы будете много думать о будущем – своем, своих детей, всего человечества. Утром, уходя из дома, прихватите с собой какую-нибудь научно-фантастическую книгу, подобного рода литература доставит вам сегодня наибольшее удовольствие.

Скорпион. Вы в своем воображении создали некоторую идеализированную картину, которая должна отражать реальную сущность вашего партнера, но очевидно с этой задачей не справляется. Откройте глаза.

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Стрелец. Сегодня вы будете настроены на творческий лад. Если вам повезет, это будет замечено, что всегда полезно, даже если это и не принесет конкретных плодов сию же минуту.

Козерог. Сегодня решение одной давно забытой проблемы всплывет само, по чистой случайности оказавшись у вас в поле зрения. Не замедлите им воспользоваться, когда еще у вас будет такая роскошная возможность избавиться от повода для головной боли.

Водолей. Сегодня вам будет на редкость непросто совладать с желанием взорваться, причем причиной тому будет отнюдь не ярость, а веселье. Не можете справиться – расслабьтесь и получите удовольствие.

Рыбы. Сегодня на личную жизнь можете не рассчитывать. Ни на вечер, ни, тем более на дневное время лучше ничего не планировать, чтобы никто не обижался.

Источник: Tamby.info