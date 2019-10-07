В Хабаровске сотрудницу турфирмы подозревают в мошенничестве

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы туристической компании. 44-летняя женщина подозревается в серии мошенничеств. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает ИА AmurMedia, с ноября 2017 года по июль 2019 года злоумышленница заключала договоры на реализацию туристических путевок. Сотрудница фирмы подбирала клиентам маршруты для отдыха в страны Юго-Восточной Азии и оформляла письменные договоры. Клиенты вносили необходимую предоплату либо полностью оплачивали поездку. Позже подозреваемая бронировала туристические пакеты, однако оплату туроператорам не переводила. Все деньги, полученные от потерпевших, она тратила на личные нужды.

Кроме этого, во время оформления турпутевок фигурантка просила граждан предоставить паспортные данные для получения подарочного сертификата. Имея персональные данные клиента, злоумышленница использовала их для оформления дистанционных заявок на получения кредитов в сумме от 50 до 300 тысяч рублей в банках-партнерах туристической фирмы.

В правоохранительные органы с заявлениями обратился 21 клиент туристической компании. Предварительная сумма ущерба от противоправной деятельности менеджера фирмы составляет более 7 миллионов рублей.

Задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные мошеннические действия. В настоящее время женщина ожидает оглашения приговора судом по уголовным делам.

Следственной частью УМВД России по Хабаровску в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.