В Амурской области поползень выпросил у туристов арбуз

Очаровательно нахальный поползень убедил туристов поделиться арбузом с голодающей птичкой. Как сообщает управление по охране животного мира Амурской области, это произошло в Благовещенском районе.

«Поползни терпеть не могут всяких диет и подобных лишений. Поэтому схронов на зиму у них может быть больше десятка – все в разных местах для надежности. И в каждой "кладовке" – до 1,5 кило еды. Создать такие запасы – дело небыстрое, и к тому же, бережливых птичек увлекает процесс. Поэтому большинство поползней заканчивают пополнять кладовые только с первым устойчивым снегом», – объясняет автор инстаграм-аккаунта природоохранного ведомства.

Поползень – небольшая шустрая птичка. Она ловко лазает по стволам деревьев, часто перемещаясь вниз головой. Питаются в основном насекомыми, принося этим пользу лесному хозяйству, и отчасти семенами древесных пород.