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7октября
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сегодня, 20:25 0

Амурские лесхозы получили 40 ранцевых огнетушителей

Амурские лесхозы получили 40 ранцевых огнетушителей
Фото: pixabay.com

Перед наступлением осеннего пожароопасного сезона 11 амурских лесхозов получили новое оборудование. В районы отправили 40 лесных ранцевых огнетушителей.

Стоимость оборудования, незаменимого при тушении лесных пожаров и палов, составляет 262 433 рубля. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в этом году на борьбу с природными пожарами приобрели 10 единиц лесопожарной техники, которая помогает лесникам оперативно тушить возгорания, в том числе в труднодоступных местах. Например, Архаринский и Мазановский лесхозы получили вездеходы, а Бурейский и Свободненский районы – «уазики», оснащенные лесопожарным оборудованием.

«В связи с установлением на территории области 10 октября особого противопожарного режима, с 7 октября все силы и средства Амурской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приведены в режим повышенной готовности. В пожарных частях, где созданы группы оперативного реагирования, проверено и подготовлено все необходимое оборудование и техника для тушения природных палов и лесных пожаров», – сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

В настоящее время на территории Приамурья действует один природный пожар. Он находится в Архаринском районе. По состоянию на 15 часов понедельника, 7 октября, возгорание удалось локализовать силами лесохраны на территории 15 гектаров. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

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#пожары

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