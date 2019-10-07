В Сковородинском районе нашли иностранца, числящегося в федеральном розыске

За четыре дня в Амурской области пресекли 150 нарушений миграционного законодательства. Среди нарушителей – работники-нелегалы и их работодатели, а также те, кто незаконно прописывал иностранцев. В региональном управлении МВД России подвели итоги третьего этапа операции «Нелегал–2019».

Оперативно-профилактическое мероприятие проводили сотрудники полиции и Пограничного управления ФСБ России по Амурской области. Операция проходила с 30 сентября по 3 октября. За это время сотрудники органов внутренних дел области провели 249 проверки.

В рамках операции пресечено 158 правонарушений миграционного законодательства. За нарушение правил въезда в Российскую Федерацию и режима пребывания в стране составлено 53 протокола. За нарушение правил пребывания иностранных граждан на территории РФ составили 72 протокола. 14 иностранцев наказаны за незаконное осуществление трудовой деятельности. За незаконное привлечение иностранных граждан к труду к административной ответственности привлекли 11 работодателей. Также в отношении работодателей возбуждено шесть административных расследований.

В рамках третьего этапа операции «Нелегал–2019» за фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет в жилом помещении возбуждено пять уголовных дел. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила 333 тысячи рублей.

В отношении 27 иностранных граждан приняты решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации. В ходе проверочного мероприятия, проведенного отделом МВД России по Сковородинскому району, выявлен иностранец, находящийся в федеральном розыске.