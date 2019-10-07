Россиян собираются обязать оперативно регистрировать свою недвижимость

В России может измениться порядок регистрации недвижимости. Заявление о государственной регистрации прав на недвижимость предлагают подавать не позже, чем через три месяца после получения таких прав. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на одном из пленарных заседаний в октябре.

Документ, разработанный Самарской областной думой, предлагает внести изменения в закон «О государственной регистрации недвижимости». Авторы инициативы отмечают, что законодательством не установлены обязанность и сроки обращения правообладателей недвижимого имущества с заявлением о регистрации прав на него. В связи с этим распространены случаи использования недвижимости, не зарегистрированной в государственных органах. Иногда граждане умышленно затягивают процесс регистрации права собственности и не платят имущественные налоги.

Согласно статье 19.21 Кодекса об Административных правонарушениях, несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним влечет административный штраф для граждан, должностных и юридических лиц. Но так как сроки оформления собственности не установлены, то привлечь нарушителей к ответственности невозможно, сообщает «Парламентская газета».

«В совокупности эти недостатки законодательства на практике приводят к тому, что в органах государственной регистрации прав отсутствует информация о значительном количестве объектов недвижимости, что оказывает непосредственное негативное влияние на поступление имущественных налогов в местные бюджеты», – говорится в пояснении к проекту.

Законопроектом предлагается закрепить обязанность физических и юридических лиц представлять заявление о государственной регистрации права на объект недвижимости и прилагаемые к нему документы не позднее чем через три месяца со дня получения прав на недвижимость. Этот срок позволит физическим и юридическим лицам подготовить все необходимые документы для регистрации и уплатить государственную пошлину.

Авторы инициативы подчеркивают, что законопроект направлялся на рассмотрение комиссии по вопросам экономической и промышленной политики Совета законодателей РФ. Комиссия поддержала концепцию законопроекта.