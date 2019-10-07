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сегодня, 19:33 1

В Китае кот устроил оргию в зоогостинице и попал под капельницу

В Китае кот устроил оргию в зоогостинице и попал под капельницу
Фото: dailymail.co.uk

На юге Китая супруги оставили своего кота на передержку в зоогостинице. Оставленный без присмотра самец породы Русская голубая за ночь спарился как минимум с пятью кошками. В итоге коту потребовалась срочная медицинская помощь – чтобы восстановить силы, ему поставили капельницу с глюкозой.

«Между 22:40 вечера и 5:00 мой кот спарился с пятью кошками, и это только те, что попали на камеру видеонаблюдения», – жалуется хозяин кота по кличке Сяопи.

Работники отеля не покормили Сяопи, а на ночь выпустили в общее помещения с другими животными. В итоге тот спарился с несколькими кошками. Причем хозяин кота подчеркнул, что предупреждал сотрудников, что его кот не кастрирован, поэтому предполагал, что питомцу выделят отдельное пространство, сообщают «Известия».

По словам владельца кота, в отеле сначала обвинили самих хозяев. «У них хватило наглости обидеться на меня. Они хотели, чтобы я объяснил ситуацию всем другим владельцам <…> Мой чертов кот после произошедшего был совсем без сил, понадобилась капельница с глюкозой, и это еще и моя вина?», – возмущается хозяин Сяопи. Его кот восстановился и находится в стабильном состоянии.

Позже персонал отеля принес извинения и предложил компенсацию Чжао и хозяевам беременных кошек. По словам Чжао, они пообещали выплатить владельцам беременных кошек по 500 юаней и продать каждого котенка от их имени.

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#животные #Китай #происшествия

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  • Японамать

    Японамать
    27 минут назад

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