Амурчанка-алиментщица отправилась под арест

В селе Новокиевский Увал Мазановского района Амурской области состоялся суд над женщиной, которая уклонялась от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Осужденная получила 10 суток ареста и прямо из зала отправилась отбывать наказание.

Как сообщает управление Федеральной службы судебных приставов, до этого женщину пытались вразумить. В ее отношении составили протокол об административном правонарушении за неуплату средств на содержание ребенка. Тогда ей вынесли наказание в виде обязательных работ на 60 часов.

Женщина не явилась к приставам и не стала отрабатывать свои 60 часов. Поэтому приставам пришлось доставить ее в отдел и составить протокол за уклонение от исполнения административного наказания. После этого должница оказалась в суде, где получила наказание в виде ареста. Отбывать наказание она отправилась сразу из зала суда.

«Если эти меры не заставят нерадивую мать одуматься и начать платить алименты, то в ее отношении будет возбуждено уголовное дело в рамках статьи 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей"», – сообщает пресс-служба ведомства.