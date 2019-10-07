Следствие разыскивает педофила, напавшего на девочку в Приморье

Следственный отдел по городу Находка расследует уголовное дело, возбужденное после того, как в подъезде дома на девочку напал мужчина. В отношении ребенка он совершил насильственные действия сексуального характера.

Как сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю, преступление произошло 7 мая текущего года с 12:14 до 12:30 в одном из подъездов пятиэтажки по адресу: улица Спортивная, 39. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Следствие объявило о розыске мужчины в возрасте от 30 до 50 лет ростом 170–175 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в серую куртку с красными вставками, серые штаны, на лице были солнцезащитные очки.

«Всем, кому что-либо известно о лице, схожем по приметам с предполагаемым преступником, просьба сообщить по телефонам: (432) 68-77-66 либо в полицию по телефонам 02 или 102», – обращается СУ СК по Приморскому краю.