В Дагестане нашли пропавших полицейских мертвыми

В дагестанском Избербаше погибли двое полицейских. Их машина вылетела с обрыва.

В течение двух дней полицейские числились пропавшими, были развернуты масштабные поиски исчезнувших. Правоохранителей не могли найти двое суток.

Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, об исчезновении двух полицейских стало известно после того, как с заявлением о пропаже мужа обратилась супруга одного из них. По словам женщины, два сержанта полиции, ее муж К. и его сослуживец А. выехали из Каспийска в 03:00 и направились в сторону дома. В Избербаш они так и не приехали.

Полиция начала поиски пропавших. Долгое время судьба правоохранителей оставалась неизвестной. Нигде не удавалось обнаружить ни полицейских, ни их коричневую «Приору», на которой они отравились в путь. В поисках был задействован личный состав ОВД по Избербашу.

Утром 7 октября тела пропавших были найдены в одном из ущелий. Машина вылетела с дороги и упала вниз, да так неудачно, что долгое время ее не удавалось обнаружить.

Точная причина смерти неизвестна, тела полицейских переданы на экспертизу.