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сегодня, 17:51 19

У жителей Благовещенска спросят, кто должен стать следующим мэром

У жителей Благовещенска спросят, кто должен стать следующим мэром
Фото: pixabay.com

В конце октября центр изучения общественного мнения «Мониторинг» планирует провести в Благовещенске и, возможно, на территории Амурской области комплексное социологическое исследование: «Оценка социально-политической и экономической ситуации, положение на медиарынке, отношение граждан к институтам власти и гражданского общества».

Планируется, что один из тематических блоков исследования будет посвящен отношению благовещенцев к выборам мэра города и к существующей выборной системе. Как сообщало Амур.инфо, прямые выборы мэра в Благовещенске отменили в 2015 году. Согласно уставу, градоначальника в амурской столице избирают депутаты из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Устав в Благовещенске в части процедуры избрания мэра за последние годы менялся несколько раз. В 2010 году мэрскую должность разделили на две – глава города (председатель думы) и сити-менеджер. Затем, в 2013 году, в Благовещенске вернулись к прямым выборам мэра, а в 2015-м – отказались от их проведения.

Решение об изменении устава принимают депутаты городской думы после проведения публичных слушаний. Окончательную точку в этом вопросе, согласно законодательству, можно поставить, проведя городской референдум. Инициировать его проведение может группа граждан, обратившись в избирком.

На прошлой неделе центр «Мониторинг» завершил пилотное исследование, которое также содержало вопросы о выборах мэра. Его организовали для отработки элементов основного исследования. В пилотном опросе поучаствовали 150 респондентов.

У жителей Благовещенска спросили: «Как, по вашему мнению, должен избираться мэр города?»:

Мэр должен избираться из числа депутатов городской думы 3,3 %
Мэр должен избираться депутатами городской думы по конкурсу 1,3 %
Мэр города должен назначаться губернатором области 14,7 %
Мэра должны избирать все жители города 80,0 %
Свой вариант 0,0 %
Затрудняюсь ответить 0,7%

Вопрос «Кто, на ваш взгляд, должен быть следующим главой города?» был открытым. Респонденты должны были называть фамилии сами. Благовещенцы назвали всего несколько фамилий, в их числе были действующий мэр амурской столицы Валентина Калита, экс-мэр Благовещенска Александр Мигуля, бизнесмен, депутат Законодательного собрания Амурской области Александр Синьков.

«Полученные результаты уже пилотного исследования по данной проблематике вызывают повышенный интерес, так как в следующем году заканчивается срок полномочий мэра города Валентины Калиты. Власти, бизнесу и общественности города интересно знать, по какой системе пройдет выборная кампания и кто выдвинет свои кандидатуры на пост мэра города. (…) Вопрос в пилотном исследовании был открытым, но в основном исследовании, которое пройдет в конце октября, мы внесем фамилии, поработаем с экспертами, около 10-15 фамилий внесем», – сообщил Амур.инфо эксперт центра изучения общественного мнения «Мониторинг», экс-министр внутренней и информационной политики Амурской области Герман Желябовский.

Опросить планируется 600 респондентов, проживающих в Благовещенске. «Будет маршрутно-квотная выборка. Она предполагает, что будет охвачена вся территория города, определены маршруты по 30 избирательным округам. Каждому интервьюеру дается квотное задание, которое соответствует статистике населения города Благовещенска. У каждого интервьюера будут данные, сколько нужно опросить мужчин, женщин и какого возраста», – пояснил Герман Леонидович.

Результаты исследования станут известны в ноябре.

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#выборы #городская власть #закон

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • по следу

    по следу
    1 час назад

    То есть, единорос Желябовский и не думает спрашивать людей, каким способом этот человек станет мэром? После честной победы на прямых выборах или по сговору парткома 26 еросов-депутатов? Для Германа и однопартийцев заказчиков Опроса это вопрос не нашего ума?

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    рановато предвыборная кампания началась :)

    ЗЫ: мэр должен избираться жителями города

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Пусть на прямых выборах и спросят то, кто должен быть следующим мэром.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Наглый прием навязывания людям своего с помошью опроса.

    Просто обьявите людям о наборе кандидатов без всяких угроз привлечением силовиков и прочих административных препятствий.

  • Конфедератов

    Конфедератов
    1 час назад

    я проголосую за Труша

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Меня выбирайте...Обещаю что выполню обещание других кандидатов с опережением графика. И в двойном размере..

  • ООО СЭС

    ООО СЭС
    1 час назад

    Имамеев Олег Гатаулович

  • Тахографист

    Тахографист
    58 минут назад

    спросят и назначат чувака из САРа, у него долги, надо отдавать

  • Oldlord

    Oldlord
    43 минуты назад



    Опросить планируется 600 респондентов, проживающих в Благовещенске. «Будет маршрутно-квотная выборка. Она предполагает, что будет охвачена вся территория города, определены маршруты по 30 избирательным округам. Каждому интервьюеру дается квотное задание, которое соответствует статистике населения города Благовещенска. У каждого интервьюера будут данные, сколько нужно опросить мужчин, женщин и какого возраста», – пояснил Герман Леонидович.



    Смешно!



    я проголосую за Труша



    Четвёртое место ему гарантируешь?

    Я уже предлагал выделить ему какую-нибудь деревеньку подальше от людей и пусть он там доказывает рентабельность своих идей.

  • Авантыч

    Авантыч
    36 минут назад

    Было бы интересно посмотреть, если бы допустили Мигулю.

  • Конфедератов

    Конфедератов
    36 минут назад

    у тебя фантомные воспоминания-о том времени когда ты был избирателем

  • Oldlord

    Oldlord
    34 минуты назад

    Авантыч

    Было бы интересно посмотреть, если бы допустили Мигулю.



    Думаю, он сам не пойдёт.

    А мне вот любопытно, может ли человек совмещать две должности?

    Мэрские...

    Например, мэра Белогорска и Благовещенска.

  • Терраформер

    Терраформер
    30 минут назад

    дададада... го сюда Мелюкова.

    мой голос за него прошу признать официальным.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    28 минут назад

    Авантыч

    Было бы интересно посмотреть, если бы допустили Мигулю.



    Это тот, который продавал собственность города своим, потом на полученные деньги приобретал у своих же фонари и ковку, и ставил это всё через своих же?.. ну а сейчас кончилось имущество, продавать нЕчего.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    27 минут назад

    Терраформер

    дададада... го сюда Мелюкова.

    мой голос за него прошу признать официальным.



    ему б с Белогорска в турму не уехать, а свалить по "состоянию здоровья" в ближайшее время. "эффективный менеджер" :))

  • вежливый кот

    вежливый кот
    6 минут назад

    Сергей Труш

    Авантыч

    Было бы интересно посмотреть, если бы допустили Мигулю.



    Это тот, который продавал собственность города своим, потом на полученные деньги приобретал у своих же фонари и ковку, и ставил это всё через своих же?.. ну а сейчас кончилось имущество, продавать нЕчего.



    Этот человек показал себя реальным хозяйственником.Все остальное-домыслы кандидата,возможно-от зависти.Ну не выбирают вечного кандидата никуда,чтож поделатьА по спискам в мэры не пролезешь-бядапичаль.Даже в селе не захотели такого спеца по всем вопросам

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 минуты назад

    по следу

    То есть, единорос Желябовский и не думает спрашивать людей, каким способом этот человек станет мэром? После честной победы на прямых выборах или по сговору парткома 26 еросов-депутатов? Для Германа и однопартийцев заказчиков Опроса это вопрос не нашего ума?



    Ну, справедливости ради отмечу всё ж, что в партии не состоит, насколько я знаю.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 минуты назад

    вежливый кот

    Сергей Труш

    Авантыч

    Было бы интересно посмотреть, если бы допустили Мигулю.



    Это тот, который продавал собственность города своим, потом на полученные деньги приобретал у своих же фонари и ковку, и ставил это всё через своих же?.. ну а сейчас кончилось имущество, продавать нЕчего.



    Этот человек показал себя реальным хозяйственником.Все остальное-домыслы кандидата,возможно-от зависти.Ну не выбирают вечного кандидата никуда,чтож поделатьА по спискам в мэры не пролезешь-бядапичаль



    ЧТО построил этот хозяйственник? Чем укрепил позиции городского хозяйства в производственном секторе этот "хозяйственник"?

  • вежливый кот

    вежливый кот
    2 минуты назад

    А вообще должны проводиться выборы,а не депутатский междусобойчик.

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