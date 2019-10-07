У жителей Благовещенска спросят, кто должен стать следующим мэром

В конце октября центр изучения общественного мнения «Мониторинг» планирует провести в Благовещенске и, возможно, на территории Амурской области комплексное социологическое исследование: «Оценка социально-политической и экономической ситуации, положение на медиарынке, отношение граждан к институтам власти и гражданского общества».

Планируется, что один из тематических блоков исследования будет посвящен отношению благовещенцев к выборам мэра города и к существующей выборной системе. Как сообщало Амур.инфо, прямые выборы мэра в Благовещенске отменили в 2015 году. Согласно уставу, градоначальника в амурской столице избирают депутаты из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Устав в Благовещенске в части процедуры избрания мэра за последние годы менялся несколько раз. В 2010 году мэрскую должность разделили на две – глава города (председатель думы) и сити-менеджер. Затем, в 2013 году, в Благовещенске вернулись к прямым выборам мэра, а в 2015-м – отказались от их проведения.

Решение об изменении устава принимают депутаты городской думы после проведения публичных слушаний. Окончательную точку в этом вопросе, согласно законодательству, можно поставить, проведя городской референдум. Инициировать его проведение может группа граждан, обратившись в избирком.

На прошлой неделе центр «Мониторинг» завершил пилотное исследование, которое также содержало вопросы о выборах мэра. Его организовали для отработки элементов основного исследования. В пилотном опросе поучаствовали 150 респондентов.

У жителей Благовещенска спросили: «Как, по вашему мнению, должен избираться мэр города?»:

Мэр должен избираться из числа депутатов городской думы 3,3 % Мэр должен избираться депутатами городской думы по конкурсу 1,3 % Мэр города должен назначаться губернатором области 14,7 % Мэра должны избирать все жители города 80,0 % Свой вариант 0,0 % Затрудняюсь ответить 0,7%

Вопрос «Кто, на ваш взгляд, должен быть следующим главой города?» был открытым. Респонденты должны были называть фамилии сами. Благовещенцы назвали всего несколько фамилий, в их числе были действующий мэр амурской столицы Валентина Калита, экс-мэр Благовещенска Александр Мигуля, бизнесмен, депутат Законодательного собрания Амурской области Александр Синьков.

«Полученные результаты уже пилотного исследования по данной проблематике вызывают повышенный интерес, так как в следующем году заканчивается срок полномочий мэра города Валентины Калиты. Власти, бизнесу и общественности города интересно знать, по какой системе пройдет выборная кампания и кто выдвинет свои кандидатуры на пост мэра города. (…) Вопрос в пилотном исследовании был открытым, но в основном исследовании, которое пройдет в конце октября, мы внесем фамилии, поработаем с экспертами, около 10-15 фамилий внесем», – сообщил Амур.инфо эксперт центра изучения общественного мнения «Мониторинг», экс-министр внутренней и информационной политики Амурской области Герман Желябовский.

Опросить планируется 600 респондентов, проживающих в Благовещенске. «Будет маршрутно-квотная выборка. Она предполагает, что будет охвачена вся территория города, определены маршруты по 30 избирательным округам. Каждому интервьюеру дается квотное задание, которое соответствует статистике населения города Благовещенска. У каждого интервьюера будут данные, сколько нужно опросить мужчин, женщин и какого возраста», – пояснил Герман Леонидович.

Результаты исследования станут известны в ноябре.