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7октября
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сегодня, 17:42 0

Фильм «Тайна печати дракона» провалился в российском прокате

Фильм «Тайна печати дракона» провалился в российском прокате
Фото: Стоп-кадр из видео

Российско-китайская кинолента «Тайна печати дракона» провалилась в российском и китайском прокате. Создатели хотели собрать в России порядка двух миллиардов рублей, но по итогам трех недель проката фильм собрал только 316 млн рублей. Фильм посмотрели 1 миллион 200 тысяч россиян.

«Тайна печати дракона» – самый дорогой российско-китайский и один из самых дорогих отечественных фильмов. Его бюджет составил 50 миллионов долларов. Как распределялось финансирование между российскими и китайскими продюсерами – неизвестно. Из всех потраченных денег Фонд кино выделил 200 миллионов рублей, но 90 миллионов создатели фильма обязаны вернуть Фонду. Как уточнил Алексей Петрухин «Ведомостям», вернуть деньги нужно через три месяца после начала проката в России.

После того, как лента вышла в китайский прокат, в России начались скандалы. Так, российские бывшие и действующие сопродюсеры начали судиться, иски подали даже к Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру, задействованным в проекте в эпизодических ролях.

Из всей собранной суммы также 50 % себе забирают кинотеатры, транслировавшие фильм.

Остаток средств также полностью не уходит напрямую создателям картины – от 7 до 15 % забирает прокатная компания.

В Китае лента собрала больше – 2,6 миллиона долларов.

Продюсер Алексей Петрухин сказал, что пока не готов раскрыть истинную причину низкой собираемости картины в Китае.

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#кино #Китай

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