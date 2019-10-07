Амурчанку заставляют расплачиваться за долги полной тезки из Москвы

Жительница села Тамбовка Амурской области платит по чужим долгам. С женщины взыскивают средства по кредитам, взятым в Москве ее полной тезкой. Как остановить снятие средств с карты и вернуть свои деньги, амурчанка не знает.

Елена Борисова из Тамбовки убедилась, что в жизни случаются странные совпадения. Ее фамилия, имя и отчество, а также дата рождения полностью совпадают с данными женщины из Москвы, которая взяла кредит в двух банках. А расплачивается по долгам ее амурская тезка, которая ни разу даже не была в столице. Амурчанка уверена: механизм списывания долгов с банковских карт дал сбой. Ни полицейские, ни судебные приставы, по словам Елены Ивановны, не помогли ей решить проблему, преследующую ее с 2017 года.

«Оказалось, что Елена Ивановна Борисова должна 450 тысяч рублей Московскому кредитному банку и 380 тысяч банку "Русский стандарт". 15 мая 2019 года с моей карты сняли больше 7 тысяч рублей, потом еще и еще. В общей сложности снято больше 10 тысяч. Я сама в долгах, живу с дочерью и мамой, и для меня это немалые деньги. Как их вернуть, не знаю», – переживает женщина.

Елена Борисова обращалась в полицию, прокуратуру, к приставам и в суд. В возбуждении уголовного дела амурчанке отказали – состава преступления нет. «Полиция, прокуратура – везде отказ. Сегодня написала в районный суд. Писала в амурское управление судебных приставов, писала приставу, который снимает деньги, и ничего. Наши приставы сказали, что у них нет общей базы данных и они ничего не могут сделать. Денег на оплату консультаций юриста у меня нет», – признается Елена Ивановна.

Редакция Амур.инфо направила запрос в управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области с просьбой разобраться в ситуации.

Подобных случаев по стране немало – как правило, должниками поневоле становятся люди с распространенными фамилиями. Однофамильцев вынуждают платить не только по кредитам, но и штрафы ГИБДД. Чтобы доказать, что исполнительное производство было возбуждено ошибочно, нужно обратиться к судебному приставу с документами, позволяющими однозначно идентифицировать личность. К ним относятся паспорт, СНИЛС, ИНН. Тезка должника вправе потребовать отмены наложенных на него ограничений и возвращения средств.

Проверить свои данные можно на сайте Федеральной службы судебных приставов в разделе «Банк данных исполнительных производств».