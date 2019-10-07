Установлена допустимая доля иностранных работников в экономической сфере РФ на 2020 год

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В правительстве России подписано постановление о допустимой доле иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности на 2020 год. Документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Правительство имеет право с учётом региональных особенностей рынка труда и необходимости приоритетного порядка трудоустройства россиян устанавливать допустимую долю иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности, которая действует, как на территории одного или нескольких субъектов, так и на всей территории России, сообщается на сайте кабмина.

В некоторых сферах экономической деятельности сохранена допустимая доля, установленная на 2019 год. В частности, в сферах деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля составляет 26 % общей численности работников, в области спорта – 25 %. Также сохранена установленная на 2019 год допустимая доля в сфере выращивания овощей в размере 50 % общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами. В 2020 году эта норма будет распространена на всю территорию России (в 2019 году она не распространяется на Приморский край и Астраханскую область).

Кроме того, сохранена допустимая доля в сфере строительства в размере 80 % общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами. Эта норма не будет распространяться на территории Республики Бурятия, Амурской области и Москвы, а на территории Республики Дагестан составит 50 % (в 2019 году она не распространялась на территории Хабаровского края, Амурской области и Москвы), говорится в документе.

Принятые решения нужны для регулирования привлечения иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учётом региональных особенностей рынка труда и необходимости трудоустройства граждан России в приоритетном порядке.

Как сообщало Амур.инфо, в 2019 году Минтруда РФ издало приказ N 832н о распределении квоты разрешений на работу для иностранцев на 2019 год по субъектам РФ. В соответствии с ним Дальнему Востоку было разрешено использовать труд 54 464 иностранцев. Из этого числа на Амурскую область пришлось 28 778 человек.