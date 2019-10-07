По средней медианной зарплате Приамурье находится среди аутсайдеров в ДФО

Фото: Амур.инфо

7 октября в Благовещенске прошла традиционная встреча, посвященная ежегодной международной акции профсоюзов, проводимой в рамках всемирного дня действий «За достойный труд!». На мероприятии с профсоюзным активом Амурской области присутствовал, в частности, губернатор региона Василий Орлов.

«Главным приоритетом профсоюзов всегда была и будет задача повышения заработной платы работников до достойного уровня. В Амурской области за чертой бедности живет 15,1 % населения (119 тысяч человек). Средняя медианная заработная плата в Амурской области по состоянию на август 2019 года составляет 28 тысяч рублей. По Дальневосточному федеральному округу по этому показателю мы находимся в тройке аутсайдеров, ниже только в Забайкальском крае и в Еврейской автономной области, – сообщил председатель Федерации профсоюзов Приамурья Александр Суворов. – И если уровень зарплаты работников бюджетных отраслей напрямую зависит от решения исполнительных органов власти области, то повышение заработной платы трудящимся внебюджетной сферы зависит от качества регионального трехстороннего соглашения, которое сегодня разрабатывается».

Как говорится в сообщении Федерации профсоюзов Амурской области, в ходе встречи обсуждались важные и наболевшие вопросы. Так, представителя профсоюзов из Райчихинска интересовал вопрос получения справок для детей, занимающихся в спортивных секциях. По ее словам, родители не могут этого сделать на месте, и им приходится для получения ездить в областной центр. Причина в том, что детский кардиолог есть только в Благовещенске. Это затратно не только по времени, но и финансово. Такая проблема есть не только в Райчихинске, но и в целом по области, потому что по закону ребенок не может заниматься в спортивной секции без разрешения специалиста.

Фото Федерации профсоюзов Амурской области

Глава региона Василий Орлов дал распоряжение министру спорта и здравоохранения продумать этот вопрос. И, возможно, направлять специалистов точечно в те или иные поселения Приамурья.

Кроме того, Василий Орлов рассказал, что сейчас власти выбирают инвестора, который займется приведением в порядок примостовой зоны российско-китайского моста через Амур. Также к 2024 году власти пообещали возвести новый мост через Зею.

Поднимались вопросы рабочей иностранной силы, зарплат работников образования и здравоохранения. Представители профсоюзов интересовались, когда появится новое оборудование у управления ГО и ЧС Благовещенска. Мэр областного центра заверила, что ежегодно выделяются на это средства. До конца года технический парк пополнится еще одним автомобилем, в следующем году планируется закупить катер.

Обсудив ряд важных социальных вопросов, профсоюзы и власти региона пообещали в дальнейшем поддерживать связь и решать важные социальные вопросы сообща. Также Василий Орлов попросил профсоюзный актив вносить свои предложения и советы по улучшению жизни в Приамурье.