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7октября
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сегодня, 16:36 0

У жителей Астрахановки решилась проблема с водоснабжением

У жителей Астрахановки решилась проблема с водоснабжением

В районе Астрахановки закончились работы по перекладке водопроводной сети. Специалисты АКС заменили 200 метров трубы по улице Пограничной. Ветхие сети, принадлежавшие спиртзаводу, убрали и положили новые трубы диаметром 63 миллиметра из полиэтилена низкого давления на глубину 3,2 метра.

«За прошлую зиму по улице Пограничной произошло около пяти порывов. В отопительный период в рамках работ по устранению дефектов трубопровода было заменено 20-25 метров трубы. Мы понимали, что сети уже износились, и объект требует капитального ремонта, поэтому внесли этот участок в ближайший план работ, – рассказал начальник цеха сетей водопровода и канализации АО «АКС» Эдуард Уланов.

Во время работ специалистов «Амурских коммунальных систем» все потребители были с водой. Перекладка водопроводной сети дала частному сектору лучший напор воды, кроме того, давление в трубопроводе в час пик не будет падать.

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#ЖКХ

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