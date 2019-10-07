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В Новорайчихинске в школу пришел медвежонок (видео)

В Новорайчихинске в школу пришел медвежонок (видео)

В поселке Новорайчихинск школьники сняли на видео медвежонка. Детеныша дикого зверя обнаружили возле школы. Судя по голосам за кадрам, взрослые попросили детей покараулить малыша, пока они позвонят спасателям.

«Бедненький! Кому-то сообщить надо. Кому позвоним? В пожарку? Только вы тогда уж держите его. Только смотрите, чтобы медведица не пришла. Где-то рядом она должна быть», – слышны голоса на видео.

Медвежонок совсем маленький. Он ворчит и стонет. Не выдержав внимания детей, напуганный зверь на них бросается, чем веселит школьников.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в местной школе, инцидент произошел в пятницу, 4 октября. Информацию сразу же передали в полицию и Бурейское лесничество. Затем медвежонок убежал в лес. Насчет медведицы информация разнится – одни местные жители говорят, что видели ее в черте поселка, другие не видели ее вообще.

Как пояснил руководитель Бурейского лесничества Евгений Волков, медвежонок, скорее всего, остался без матери. «Медведица, похоже, погибла. Медвежата до двух лет ходят с мамкой всегда. Этот малыш, судя по видео, ослаблен, он может погибнуть. Да, обращение к нам поступило, выезжали на место, но его там уже не было», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» Евгений Владимирович. Он добавил, что даже такого маленького и ослабленного медвежонка нельзя трогать – это дикий зверь, и он может быть опасен для человека.

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#животные #природа #происшествия #школа

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