Полиция выяснила обстоятельства распития алкоголя 14-летней благовещенкой
В амурском управлении МВД рассказали подробности инцидента с пьяными подростками. По факту произошедшего проведена проверка. Предварительно установлено, что 17-летний юноша и 14-летняя девушка, которых позже доставили на скорой в больницу, познакомились с компанией молодых людей, у которых были спиртные напитки, и решили выпить с новыми знакомыми.
Подростков и их законных представителей опросили, провели с ними профилактическую беседу. В отношении юноши составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения. На законного представителя девушки составлен административный материал по статье 20.22 КоАП РФ (за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) им алкогольной и спиртосодержащей продукции).
Материалы направлены для рассмотрения и принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Благовещенска. Оба несовершеннолетних будут поставлены на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних МО МВД России «Благовещенский».
Полиция устанавливает лиц, с которыми несовершеннолетние выпивали спиртное.
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