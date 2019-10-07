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7октября
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сегодня, 16:29 2

Полиция выяснила обстоятельства распития алкоголя 14-летней благовещенкой

Полиция выяснила обстоятельства распития алкоголя 14-летней благовещенкой

В амурском управлении МВД рассказали подробности инцидента с пьяными подростками. По факту произошедшего проведена проверка. Предварительно установлено, что 17-летний юноша и 14-летняя девушка, которых позже доставили на скорой в больницу, познакомились с компанией молодых людей, у которых были спиртные напитки, и решили выпить с новыми знакомыми.

Подростков и их законных представителей опросили, провели с ними профилактическую беседу. В отношении юноши составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения. На законного представителя девушки составлен административный материал по статье 20.22 КоАП РФ (за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) им алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Материалы направлены для рассмотрения и принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Благовещенска. Оба несовершеннолетних будут поставлены на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних МО МВД России «Благовещенский».

Полиция устанавливает лиц, с которыми несовершеннолетние выпивали спиртное.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад



    В отношении юноши составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения.



    А что заброшенный дом это общественное место? Другой статьи что ли не было?

  • Nebo

    Nebo
    25 секунд назад

    Это нужно совсем без мозгов быть что бы шить - общественное место.

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