Полиция выяснила обстоятельства распития алкоголя 14-летней благовещенкой

Подростков и их законных представителей опросили, провели с ними профилактическую беседу. В отношении юноши составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения. На законного представителя девушки составлен административный материал по статье 20.22 КоАП РФ (за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) им алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Материалы направлены для рассмотрения и принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Благовещенска. Оба несовершеннолетних будут поставлены на профилактический учёт в подразделении по делам несовершеннолетних МО МВД России «Благовещенский».

Полиция устанавливает лиц, с которыми несовершеннолетние выпивали спиртное.