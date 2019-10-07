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сегодня, 16:19 0

Две подруги пытались убить любовника пять раз, но сели в тюрьму

Две подруги пытались убить любовника пять раз, но сели в тюрьму
Фото: bertvthul с сайта Pixabay

В Германии двух подруг признали виновными в пяти покушениях на убийство общего любовника. Они травили его наркотиками, били бутылкой по голове и даже переехали машиной несколько раз.

В ноябре 2018 года 36-летний Ральф Леманн встречался с Генриетой Р. (Henriette R.) и Мишелью Ф. (Michelle F.). Влюбленные часто бывали втроем и предавались совместным любовным утехам. После этого Мишель попросила у мужчины 800 евро (около 57 тысяч рублей), но Леманн не смог дать необходимую сумму. Он заявил, что у него нет таких денег и предложил давать каждый месяц по 100 евро.

Предположительно, Мишель и Генриетта решили отомстить мужчине после такого ответа и попытались убить его. Сначала они подмешали психотропные наркотики в его напиток, затем поехали в лес недалеко от польской границы и опоили его наркотиками повторно с намерением убить мужчину, пока он будет без сознания. Когда этот план провалился, они ударили его по голове домкратом и стали бить пивной бутылкой.

После этого две женщины заметили, что Леманн еще шевелится, и тогда они попытались переехать его машиной, в результате чего мужчина получил травмы бедра и живота. После этого женщины пытались зарезать своего любовника, но мужчина смог сбежать от них, воспользовавшись палкой в качестве трости.

Когда Леманн скрылся в лесу, к подругам на помощь приехала знакомая, 19-летняя Джозефина С. (Josephine S.). Девушка пообещала помочь найти беглеца. По пути на место преступления она выясняла, где в человеческом теле расположены различные внутренние органы.

Найти мужчину в лесу они не смогли и вернулись домой.

В результате Мишель и Генриетта были приговорены к четырем годам тюремного заключения каждая за покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Джозефина С. (Josephine S.) признана виновной в согласии поучаствовать в совершении преступления. Ее приговорили к полутора годам условного заключения, сообщает «Лента.ру».

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#криминал #происшествия

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