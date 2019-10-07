В Приамурье ужесточили наказание мужчине, укусившему сотрудника ФСИН

В Амурской области было ужесточено наказание жителю Константиновского района. Мужчина попал на скамью подсудимых из-за того, что применил насилие в отношении представителей власти.

29 октября 2018 года амурчанин, чтобы воспрепятствовать своему задержанию и помещению под арест, находясь в комнате жилого вагончика, нанес удар ногой по руке полицейского и укусил за кисть инспектора уголовно-исполнительной инспекции. В помещение вагончика зашел еще один сотрудник полиции, и ему дебошир нанес удар рукой в грудь.

С учетом данных о личности мужчины, за совершение преступления суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором, государственный обвинитель обжаловал его, сочтя слишком мягким. Осужденный также обжаловал судебное решение, попросив отменить приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение.

Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда согласилась с доводами гособвинителя, изменила приговор, усилив назначенное наказание. Как сообщает прокуратура Амурской области, по совокупности преступлений мужчину (ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по другому поводу) наказали 6 годами и 7 месяцами лишения свободы. Доводы апелляционной жалобы осужденного были оставлены без удовлетворения. Приговор уже вступил в законную силу.